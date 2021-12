Do gjykonte statutin e PD të miratuar në Kuvendin e Berishës, tërhiqet gjyqtari Agron Zhukri

Gjyqtari që u përzgjodh për të shqyrtuar ndryshimet e bëra në statutin e Partisë Demokratike, të miratuara në Kuvendin e thirrur nga Sali Berisha, është tërhequr nga çështja.

Burime për albeu.com bëjnë me dije se gjyqtari Agron Zhukri, ka depozituar kërkesën për tërheqjen e tij, ndërkohë nuk ka dhënë asnjë arsye për vendimin e marrë.

Ndërkaq në lidhje me këtë proces tashmë pritet që të rihidhet sërish shorti për të zgjedhur gjyqtarin që do të marrë çështjen në dorëzim dhe do të zëvendësojë Zhukri.

Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike i depozitoi më 15 dhjetor në Gjykatë ndryshimet statutore që u miratuar në Kuvendin Kombëtar të PD-së më 11 dhjetor, të thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha., me qëllim për të legalizuar çdo ndryshim të miratuar në Kuvend.

Gjithashtu kujtojmë se në Gjykatë ka paraqitur çështje edhe kryedemokrati Basha për ndryshimet e miratuara në Kuvendin e PD-së të mbledhur në 17 Korrik./albeu.com/