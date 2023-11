“Djegin mishin deri në kockë”, CNN: U faktua përdorimi i bombave me fosfor mbi civilët në Gaza

Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) iu përgjigjën të enjten akuzave për përdorimin e fosforit të bardhë nga Izraeli në Liban me një deklaratë të formuluar me kujdes, duke hedhur poshtë raportet se substanca ndezëse është përdorur për ndezjen e zjarrit, por duke pranuar se e përdor atë në disa rrethana. Të martën, Amnesty International akuzoi ushtrinë izraelite se ka gjuajtur me fosfor të bardhë në qytetin jugor të Libanit, Dhayra, duke plagosur civilë.

Në të njëjtën ditë, ministri i përkohshëm libanez i Bujqësisë, Abbas Al-Hajj Hassan akuzoi Izraelin se kishte djegur më shumë se 40,000 pemë ulliri në Libanin jugor duke përdorur “bomba me fosfor të bardhë”. IDF e mohoi këtë.

“Reja e zjarrtë që përmbajnë fosfor të bardhë në IDF nuk janë të destinuara ose përdoren për të vënë zjarrin dhe çdo pretendim se këto predha janë përdorur për këtë shkak është i pabazë,” tha IDF në një deklaratë për CNN. IDF tha gjithashtu se nuk përdor armën ndezëse në zona me popullsi të dendur, por shtoi se zbatohen “disa përjashtime”. “Kjo përputhet dhe shkon përtej kërkesave të ligjit ndërkombëtar,” tha IDF.

Çfarë është fosfori i bardhë?

Është një armë ndezëse, e cila përdoret për t’i vënë zjarrin objektivave ushtarakë, por përdorimi i saj është i kufizuar sipas ligjit ndërkombëtar humanitar. Ai konsiderohet i ligjshëm në disa raste, por nuk mund të qëllohet në ose afër zonave civile ose infrastrukturës civile. Fosfori i bardhë mund të sigurojë ndriçim ose të krijojë një perde tymi në betejë, por dihet se djeg mishin deri në kocka.

Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, “Përdorimi i armëve me fosfor të bardhë kundër çdo objektivi ushtarak brenda përqendrimeve të civilëve është i ndaluar, përveç nëse objektivi ushtarak është i ndarë qartë nga civilët”.

Human Rights Ëatch ka akuzuar gjithashtu Izraelin se ka lëshuar vazhdimisht fosfor të bardhë në Liban që nga fillimi i përshkallëzimit midis dy vendeve më 8 tetor, i shkaktuar nga lufta Hamas-Izrael. Muajin e kaluar, IDF i mohoi me forcë pretendimet.

Të dyja, Amnesty International dhe Human Rights Ëatch kanë dokumentuar përdorimin nga Izraeli të fosforit të bardhë në zonat civile në Gaza gjatë fazave të mëparshme të luftimeve atje. CNN gjithashtu dokumentoi përdorimin e tij. Një ekip i CNN në terren në Libanin jugor ka parë zjarre, djegie pemësh dhe shtëllunga tymi si pasojë e sulmeve izraelite në Libanin jugor gjatë dy javëve të fundit. Ekipi filmoi fushat e braktisura të ullirit gjatë sezonit të korrjes në vazhdim.