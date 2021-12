“Djegia e flamujve serbë nuk na bën nder”, reagon Pacolli: Unë e mbështes “Ballkanin e Hapur”

Kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli, është shprehur se është kundër djegies së flamujve të Serbisë në Tiranë dhe sipas tij, kjo nuk është diçka që na nderon.

Pacolli ka theksuar gjithashtu se e mbështet nismën e “Ballkanit të Hapur”.

Komentet Pacolli i bëri në emisionin Pressing në T7 ka cekur se nuk beson që ndonjë nga protestuesit ka shkuar aty që të djegë flamuj dhe ka shtuar se ajo ka ndodhur nga emocionet.

“Unë nuk besoj që dikush ka shku aty me djeg flamuj por nga paraqitjet e njerëzve sigurisht ka pasur dikush prej atyre që është emocionuar dhe nga emocionet e ka bërë atë. Sigurisht neve s’na bën nder ndezja e flamujve. Shkelja e flamujve ka ndodhur në të kaluarën. Të ja lëmë të kaluarës”, ka thënë Pacolli.

Më tej, Pacolli ka mbështetur nismën e “Ballkanit të Hapur” duke arsyetuar se Kosova trajtohet si e barabartë në këtë nismë.

“Unë jam pro. Çdo nismë ku Kosova mund të barazohet me shtete tjera është e mirë për Kosovën”, ka thënë ai.

Pacolli ka thënë se ky mendim i tij nuk ka të bëjë me faktin se kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i ka dhënë konzorciumit ku bën pjesë edhe kompania e tij Mabetex të drejtën për të ndërtuar aeroportin e Vlorës.

“Nuk ka të bëjë me zoti Rama fare. e kam potencuar dhe në momentin kur fillonte puna në aeroportin e Vlorës se ky investim nuk ka të bëjë me zotin Rama apo me liderë partish. Investime është privat. Nuk ka të bëjë me financim të buxhetit apo dikujt tjetër. Është investim privat i kompanisë i cili ka parë të arsyeshme që të investosh në këtë aeroport është profitabile për kompaninë. Kemi vendosur se që 138 milionë të investohen e jo 100 milionë. Kemi vendosur që këtë investim të bëjmë në trojet tona dhe do të kontribuojë për të mirë”, ka shtuar ai./albeu.com/