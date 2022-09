“Djali im ka vese të këqija dhe nuk ia heq dot…”, babai i pasur i ankohet plakut të urtë

Një herë në një fshat jetonte një burrë i pasur ishte shumë i shqetësuar për zakonet e këqija të djalit të tij.

Ai u përpoq me çdo mënyrë që ta bënte të kuptonte djalin e tij dhe të linte zakonet e këqija, por pa rezultat.

Një ditë, ky zotëri i pasur mori vesh se një plak i urtë kishte ardhur në fshatin e tyre. Ai nuk hezitoi të shkonte te urtaku dhe i kërkoi që ta ndihmonte me djalin e tij t’ia hiqte veset e këqija.

Plaku pranoi dhe i kërkoi atij të sillte djalin e tij në mëngjes.

Mëngjesin tjetër, pasaniku erdhi për t’u takuar me plakun e urtë bashkë me djalin e tij. Plaku e ftoi djaloshin për një shëtitje vetëm me të në kopësht.

Ndërsa po ecte, plaku ndaloi papritur dhe tregoi një bimë të vogël që rritej atje dhe i tha të riut: “Nxirre jashtë..!”

I riu mbajti bimën midis gishtit të madh dhe gishtit tregues dhe e nxori jashtë.

Pas këtij plaku vazhdoi të ecte me të riun. Pasi eci pak, ai u ndal përsëri dhe tregoi një bimë pak më të madhe dhe tha: “Nxirre jashtë..!”

Djali i ri e kapi atë bimë dhe e tërhoqi fort dhe doli me rrënjën dhe të gjitha.

“Tani, shkule atë…!”, tha plaku duke treguar nga një shkurre.

I riu përdori të gjitha forcat e tij për ta nxjerrë atë.

“Tani shkul këtë…!”, tha plaku i urtë drejtuar gishtin kah një peme guava.

I riu kapi trungun e pemës dhe u përpoq ta nxirrte, por ai as që lëvizi.

“Është e pamundur.” tha i riu duke gulçuar.

Plaku buzëqeshi dhe tha: “Pra, njësoj është me zakonet e këqija. Kur janë të reja e të sapoformuara është e lehtë t’i nxjerrësh jashtë, por kur ngulin rrënjët për një kohë të gjatë ato nuk mund të shkulen nga rrënjët.”

Ajo shëtitje me plakun ndryshoi përgjithmonë jetën e të riut.

Mësimi i rëndësishëm që duhet të nxjerrim nga kjo histori:

Mos prisni që vesi i keq të ngulitet e të lëshojë rrënjë në ju. Shkuleni atë ndërsa keni akoma kontroll mbi të./albeu.com