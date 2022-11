Djali i Joe Biden “në telashe”, Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve: Do të nisim hetim ndaj tij

Një ditë pas rimarrjes së shumicës në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së, republikanët kanë thënë se prioriteti kryesor i tyre do të jetë hetimi i familjes së presidentit. Ligjvënësit thanë se hetimi do të fokusohej në marrëdhëniet e biznesit jashtë shtetit të djalit të presidentit, Hunter Biden. 52-vjeçari tashmë është nën hetim federal, por deri më tani nuk është përballur me asnjë akuzë.

Republikanët e lartë këmbëngulin se hetimi i tyre do të përcaktojë shkallën e përfshirjes së pretenduar të Joe Biden në marrëdhëniet e biznesit të djalit të tij, duke përfshirë edhe gjatë kohës së Bidenit si zëvendëspresident.

Në një raport të përkohshëm të lëshuar në një konferencë shtypi të enjten, ata argumentuan se presidenti kishte gënjyer popullin amerikan për përfshirjen e tij të supozuar në marrëdhëniet e biznesit të familjes së tij, shkruan BBC.

“Pjesëmarrja e presidentit në pasurimin e familjes së tij është, me një fjalë, abuzim i rendit më të lartë,” tha James Comer, kryetari i ardhshëm i Komisionit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve.

“Dua të jem i qartë: ky është një hetim i Joe Biden, dhe këtu fokusi ynë do të jetë Kongresi i ardhshëm”.

Ata akuzuan Hunter Biden për krime, duke përfshirë evazion fiskal dhe mashtrim, por nuk njoftuan ndonjë plan të menjëhershëm për ta thirrur atë për të dëshmuar. Shtëpia e Bardhë tha se hetimet ishin të motivuara politikisht.