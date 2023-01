Ditëlindja kthehet në tragjedi, 8 të vrarë dhe 3 të plagosur në Afrikën e Jugut

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Afrikën e Jugut, kur dy persona të armatosur bastisën një shtëpi ku po zhvillohej një festë ditëlindje.

Për pasojë nga të shtënat me armë mbetën të vrarë tetë persona, ndërsa tre të tjerë mbetën të plagosur.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së dielës, 29 janar, raporton CNN.

Mediat vendase shkruajnë se autori i vrasjeve të 8 personave, nuk është arrestuar dhe madje nuk është identifikuar ende.

Afrika e Jugut është përballur me një rritje të krimeve me armë me të shtëna masive të veçanta të dëshmuara vitin e kaluar.

Korrikun e kaluar, u vranë të paktën 15 persona, pasi një grup njerëzish të armatosur hapën zjarr në një bar në Soweto./albeu.com/