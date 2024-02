Ditë me diell dhe kthjellime, parashikimi i motit për këtë fundjavë

Në fundjavë vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme për shkak të masave ajrore të thata me origjinë perëndimore.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim kryesor nga kuadrati i veriut dhe shpejtësi mesatare 1-8m/s, ndërsa temperaturat (në mesditë) do të jenë pak gradë më të larta se ato mesatare të periudhës që ndodhemi duke prekur vlerat 21-22 gradë celsius.