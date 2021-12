Dita e Rinisë, Yuri Kim: Të zgjedhim të ardhmen mbi të shkuarën

Në Ditën e Rinisë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Yuri Kim ka dhënë një mesazh të koduar, duke shkruar se Shqipëria duhet të shohë para duke zgjedhur të ardhmen jo të shkuarën.

Këtë fjali shpesh ambasadorja Yuri Kim e ka përdorur kur i është referuar ish-kryeministrit Sali Berisha.

“SHBA është ende me studentët e Shqipërisë në kërkesën tuaj për të qenë “si pjesa tjetër e Europës”. Ne jemi krenarë që jemi Aleati juaj i NATO-s dhe mbështetja e Shqipërisë për në BE. Ne duam që Shqipëria të jetë më e drejtë, më të fortë, më të pasur. Le të vazhdojmë të punojmë së bashku për të ecur Shqipëria përpara dhe jo prapa, të zgjedhim të ardhmen mbi të shkuarën”, shkruan Kim.

🇺🇸 is still with the students of Albania in your demand to be “like the rest of Europe.” We are proud to be your NATO Ally & support 🇦🇱 in the EU. We want 🇦🇱 to be more just, stronger, richer. Let’s keep working together to move 🇦🇱 forward not backward, choose future over past. https://t.co/vagEu6l3BK pic.twitter.com/PHTDNGCPgb

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) December 8, 2021