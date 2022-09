Dita e nëntë e protestave në Iran, vritet një tjetër vajzë: Arrin në 41 numri total i viktimave

Prej nëntë ditësh Irani nuk po gjen qetësi. Protestuesit në mbarë vendin janë ngritur në këmbë kundër regjimit islamik të Ayatollah Ali Khameneit.

Vrasja e 22-vjeçares Mahsa Amini vetëm pse nuk kishte veshur në formën e duhur hixhabin ka bërë që protestat e udhëhequra nga gratë të mos pushojnë deri në rrëzimin e regjimit.

Ata kanë hedhur gurë, kanë djegur makinat e policisë dhe kanë djegur ndërtesat shtetërore duke thirrur “vdekje diktatorit”.

Por, kundërpërgjigja ka qenë e ashpër. Forcat e sigurisë kanë qëlluar me armë zjarri dhe plumba gome ndaj protestuesve, ndërsa shefi i drejtësisë iraniane Gholamhossein Mohseni Ejei u zotua të dielën se nuk do të jetë më i butë ndaj valës së trazirave që ka tronditur vendin dhe se do t’i dënojë pa mëshirë organizatorët e këtyre trazirave.

Hadith Najafi, një nga vajzat që u kthye në simbolin e protestave raportohet se është vrarë në Karaj. Kjo është konfirmuar në rrjete të ndryshme sociale dhe në veçanti nga gazetarja iraniane Masih Alinejad në profilin e saj në Twitter:

“Motra e saj më tha se ishte vetëm 20 vjeçe dhe u vra nga 6 plumba në qytetin e Karaj”.

Videoja në të cilën Hadithja bionde, pa hixhabin e saj, lidhte flokët e saj para një demonstrate ishte bërë virale.

Nga përplasjet mes protestuesve dhe policisë, numri i viktimave ka arritur në 41 edhe pse organizatat e të drejtave njeriut shprehen se shifrat janë edhe më të larta.

Qindra demonstrues, aktivistë reformistë dhe gazetarë janë arrestuar mes demonstratave kryesisht gjatë natës, ndërsa regjimi iranian ka ndërprerë lidhjet e internetit në shumë zona.

Ndërkohë në Francë qindra shtetas iranianë që jetojnë në Paris dolën në shesh. Ata u mblodhën në qendrën

Place du Chatelet në kryeqytetin francez dhe i kërkuan presidentit francez Emmanuel Macron që të ndërhyjë dhe të mbajë një qëndrim kundër veprimeve të Khameneit. Protesta të ngjashme ndodhën edhe në Stokholm të Suedisë.