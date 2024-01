Disa zakone pastrimi që tërheqin minjtë në shtëpinë tuaj

Disa zakone pastrimi mund të tërheqin pa dashje minjtë në shtëpinë tuaj, sipas ekspertëve. Ruajtja e ushqimit në qese plastike të pambyllura mund të jetë një terheqje për minjtë, prandaj rekomandohet përdorimi i kutive prej qelqi ose metali me kapak të sigurt. Fshirja e shpeshtë me fshesë me korrent është thelbësore për të eliminuar thërrimet dhe derdhjet që mund të tërheqin minjte. Lënia e enëve në lavaman krijon hapësirën më tërheqëse për minjtë.

Lënia e rrobave grumbuj dhe përdorimi i kutive prej kartoni në bodrum mund të sigurojë vende fshehjeje për minjtë. Këshillohet të përdorni kosha plastike të qëndrueshme me kapak të ngushtë për ruajtje. Lënia e ushqimit të kafshëve jashtë gjatë natës mund të tërheqë minjtë, kështu që mbajtja e tij në një enë hermetike është thelbësore. Hedhja e plehrave është thelbësore, pasi minjtë mund të futen lehtësisht nëpër qese plastike. Pastrimi i ventilimit nuk është vetëm një masë e sigurisë nga zjarri, por gjithashtu parandalon minjtë që të përdorin garzë për fole.

Pastrimi i rregullt i qilarit dhe frigoriferit, së bashku me zonat nën pajisje, është i rëndësishëm për të shmangur tërheqjen e minjve me aromat e ushqimit. Mirëmbajtja e jashtme është po aq jetike; pastrimi i grumbujve të drurit dhe mbeturinave, peizazhi me bimë rezistente ndaj brejtësve dhe mbajtja e lëndinës të shkurtuar mund të ndihmojë në largimin e minjve nga prona juaj.