Disa kombinime sekrete të tastierës që duhet t’i mësoni patjetër

Shumë njerëz mendojnë se butoni ‘Win” në tastierë vetëm hap menunë ‘Start”

Epo duhet të dini që deri tani Windows është një familje e sistemeve operative të zhvilluara, të tregtuara dhe shitura nga Microsoft. Që nga viti 1985 marka është bërë softueri më i përdorur në botë.

Jo të gjithë e dinë, sepse butoni “Win” mund të kombinohet edhe me butona të tjerë. Më poshtë do t’ju tregojmë disa kombinime që nuk i keni ditur më parë, por që do ju ndihmojnë shumë.

ALT + Backspace

Keni fshirë diçka padashur? Nëse po, bëni këtë kombinim dhe teksti do rikthehet.

CTRL + ALT + TAB

Ky kombinim do ju lejojë të shihni programet që keni hapur dhe mundëson të navigoni njëherësh në to.

ALT + F4

Ky kombinim butonash është krijuar për të mbyllur një program.

F2

Të lejon të riemërosh një dosje.

CTRL + SHIFT + T

Ky rihap skedën e mbyllur së fundmi.

Windows + L

Ky kombinim tregon foton e kyçjes.

CTRL + SHIFT + N

Dëshiron të krijosh dosje të re? Nuk ka asgjë më të lehtë. Vetëm shtypni CTRL + SHIFT + N.

CTRL + SHIFT + N

Në Google Chrome, ajo hap një skedë veçmas.

CTRL + T

Me këtë kombinim ju mund të hapi një skedar të ri në çdo faqe që jeni.

CTRL + ALT + DELETE

Hap qendrën e sigurisë ose menaxhimin e detyrave, në bazë të Windowsit që keni.

CTRL + SHIFT + ESC

Hap menaxhimin e detyrave

CTRL + Esc

Ky kombinim ju çon direkt te fillimi i menusë.

Windows + TAB

Ju lejon të shihni të gjitha dritaret e hapura në kompjuterin tuaj.

ALT + TAB

Kalon midis dritareve dhe browserit.