Disa këshilla që do t’ju ndihmojnë të rrisni flokët

Floku i shëndetshëm dhe i bukur është dëshira e shumë njerëzve. Megjithatë, stresi, ndotja e ajrit, ushqimi i keq dhe shumë faktorë të tjerë mund të ndikojnë në shëndetin e flokëve dhe mund të bëjnë që ata të ndryshojnë pamjen dhe shëndetin.

Më poshtë, do të shohim disa keshilla të dobishme për të ndihmuar në rritjen e flokëve dhe në mbajtjen e tyre të shëndetshëm.

Ushqimi i duhur

Ushqimi është faktorë thelbësor në shëndetin e flokëve. Përdorni ushqime të pasura me proteina, si mish, vezë dhe kosi, për të ndihmuar në rritjen dhe mbajtjen e flokëve të shëndetshëm. Këshillohet gjithashtu që të shtoni në dietën tuaj ushqime të pasura me vitaminën E, si lëngu i portokallit dhe avokado, si dhe ushqime të pasura me vitaminën C, si luleshtrydhet dhe brokoli.

Përdorni balsam

Përdorni balsam në flokët tuaj në mënyrë të rregullt, pasi ai ndihmon në zbutjen e flokëve dhe në mbajtjen e tyre të hidratuar. Përdorni një balsam të veçantë për flokët tuaj në varësi të tipit dhe kushteve të tyre.

Shmangni ngrohjen e tepërt

Ngrohja e tepërt, si përdorimi i pjasterave të ngrohta dhe fërkimi i flokëve me pjastera të ngrohta, mund të shkaktojë dëmtim të strandave të flokëve dhe ndryshim të strukturës së tyre. Shmangni përdorimin e tyre për flokët tuaj dhe përdorni një shtojcë të mbrojtjes nga ngrohja nëse keni nevojë për të përdorur një dysheme të ngrohtë.

Pastrimi i duhur i flokëve

Pastrimi i duhur i flokëve është thelbësor për mbajtjen e tyre të shëndetshëm. Përdorni një shampo të veçantë për tipin e flokëve tuaj dhe pastroni flokët tuaj rregullisht, por mos i lani shumë shpesh, sepse kjo mund të thahet në flokët tuaj dhe të shkaktojë dëmtim.

Ujë i mjaftueshëm

Uji është mjaft i rëndësishëm në hidratimin e flokëve dhe në rritjen e tyre. Konsumoni sasinë e duhur të ujit çdo ditë, në varësi të aktivitetit të përditshëm dhe temperaturës së mjedisit.

Mbani larg stresin

Stresi mund të ndikojë në shëndetin e flokëve tuaj dhe mund të shkaktojë rënien e tyre. Mundohuni të mbani larg stresin, duke bërë aktivitete që ju relaksojnë, si meditimi ose joga. Gjithashtu, mund të përdorni produkte natyrale si çaj i kamomilit dhe levandrës për të ndihmuar në reduktimin e stresit.

Mos përdorni produkte kozmetike të shumta

Produktet kozmetike mund të shkaktojnë dëmtim të flokëve. Mos përdorni shumë produkte për kujdesin e flokëve dhe përdorni ato që janë të nevojshme për tipin dhe kushtet e flokëve tuaj. Këshillohet gjithashtu të përdorni produkte natyrale për kujdesin e flokëve, si vaj ulliri dhe avokado, në vend të produktëve me kimikate të forta.