Disa këshilla për t’i larë sa më shpejt enët

Larja e enëve është një proces i domosdoshëm dhe veçanërisht i mundimshëm për ata që nuk kanë lavastovilje.

Shikoni disa këshilla për të shpenzuar më pak kohë duke larë enët, por në të njëjtën kohë për të qenë më efikas në atë që bëni.

Mos vendosni enët e pista njëra mbi tjetrën

Kjo taktikë do të ndihmojë veçanërisht me pastrimin. Në përgjithësi, preferoni të hidhni ujë mbi enët për të hequr mbetjet dhe më pas t’i vendosni në lavaman.

Thani enët

Fillimisht hiqni ushqimin e mbetur dhe vendoseni në lavaman. Sa më shpejt t’i lani ato, aq më mirë. Gjithçka që ju nevojitet është ujë i ngrohtë dhe sapun. Në fakt, njomja e enëve është si t’i vendosësh në lavatriçe.

Ujë të ftohtë dhe… sodë!

Nëse dëshironi të hiqni bulmetin ose gjalpin përdorni ujë të ftohtë! Tani, nëse doni pak ndihmë me yndyrat, soda e bukës do t’ju “zgjidhë” punë. Vendosni një shtresë dhe pak ujë në enën që dëshironi të lani dhe vendoseni pak në sobë që të ngrohet. Do të pastrohet në sekonda!