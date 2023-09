Disa këshilla për të larguar shenjat e akneve nga fytyra juaj

Mëse edhe ju keni kaluar këtë gjendje jo aq të mirë të lëkurës të quajtur akne, sigurisht që e dini se sa irrituese mund të jenë plagët e lëna pas tyre. Edhe nëse nuk i shqetësoni dhe i lini të qeta, ato refuzojnë të largohen plotësisht nëse nuk kalojnë shumë javë. Çfarë mund të bëni për t’i larguar më shpejt?

Këshilla #1: Eksfoloni lëkurën tuaj me një produkt të butë (për shembull me acide) dy herë në javë për të hequr qelizat e vdekura. Shmangni pastrimet me kokrra nëse keni akoma puçrra, pasi ato mund të irritojnë lëkurën tuaj.

Këshilla #2: Përbërësit kundër njollave janë ato që duhet të vendosni në rutinën tuaj të përditshme. Gjithashtu, produktet me vitaminë C dhe vitaminë E do të ndihmojnë shumë, pasi rinovojnë qelizat e lëkurës dhe përmirësojnë strukturën e saj.

Këshilla #3: Thuajuni po trajtimeve topikale që përmbajnë retinoidë, dihidroksibenzen dhe acid azelaik dhe aplikojini ato çdo natë para gjumit.