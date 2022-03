DINAMIKA/ U palgos në sy të së ëmës, policia jep detaje për atentatin ndaj 38-vjeçarit në Shkodër, pjesë e grupit Bajri

Sot në mbrëmje, në Shkodër, është plagosur me armë zjarri 38-vjeçari Admir Bajri. Burime bëjnë me dije se Bajri është plagosur në hyrje të një marketi, sapo ka dalë nga makina e tij. Autorët e kësaj ngjarjeje e kanë qëlluar në lëvizje, me makinë. Mësohet se në makinën e shënjestrës ka qenë dhe e ëma. Nurime për albeu.com bëjnë gjithashtu me dije se i palgosuri ka lidhje me grupin Bajri.

Policia njofton se 38-vjeçari është dërguar menjëherë në spitalin e Shkodrës, por nuk jep detaje për gjendjen e tij shëndetësore.

Ka nisur puna për identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 18:30, në lagjen Dobraç në Shkoder, në rrethana ende të pa qarta është plagosur me armë zjarrin shtetasi A.B, 38 vjeç banues në lagjen Dobraç, i cili po udhëtonte me mjetin e tij tip Benz.

38 vjeçari është dërguar menjëherë në Spitalin Rajonal Shkoder i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Shërbimet e Policisë kanë rrethuar zonën dhe vijon krehja për kapjen e autorit/ëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, fiksimin e çdo prove të mundshme me qëllim identifikimin e autorëve.