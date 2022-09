Dikur rivalja e Princeshë Diana, tashmë Camilla bashkëshortja e Mbretit dhe merr titullin “Gruaja mbretërore”

Me vdekjen e mbretëreshës Elizabeth II, djali i saj Charles bëhet mbret dhe gruaja e tij Camilla bëhet Queen Consort. Titulli për Camilla është një kërkesë që mbretëresha bëri në shkurt, në prag të jubileut të saj Platinum, duke shënuar 70 vite në fron.

“Dhe kur, në kohën e plotë, djali im Charles të bëhet Mbret, unë e di që ju do t’i jepni atij dhe gruas së tij Camilla të njëjtën mbështetje që më keni dhënë mua, dhe është dëshira ime e sinqertë që, kur të vijë ajo kohë, Camilla të të njihet si Queen Consort (Gruaja mbretërore) pasi ajo vazhdon shërbimin e saj besnik”, tha mbretëresha.

Deklarata shënoi herën e parë që mbretëresha kishte adresuar publikisht rolin e nuses së saj në monarkinë e ardhshme. Në momentin kur Charles dhe Camilla u martuan në 2005, pati disa debate se çfarë titulli do të merrte Camilla, një e divorcuar, kur Charles të bëhej mbret. Në kohën e dasmës së tyre, një zëdhënës i çiftit sugjeroi se ajo do të merrte titullin Princesha Consort. Queen Consort është titulli që i jepet bashkëshortes së një mbreti dhe sipas ligjit të Mbretërisë së Bashkuar, kushdo që është i martuar me një mbret do të bëhet menjëherë i tillë dhe do të njihet si mbretëreshë. Kishte disa shqetësime duke menduar se publiku mund të kundërshtonte që Camilla të njihej si Mbretëresha Camilla, kjo është arsyeja pse u sugjerua ky titull Princess Consort, raporton abcnews.go.

Me bekimin e mbretëreshës, Camilla tani do të njihet si Mbretëresha Camilla pasi burri i saj tani është Mbreti Charles III. Në kohën kur kërkesa e mbretëreshës u bë publike, Camilla, 75 vjeç, e quajti një “nder të madh” që t’i jepej titulli “”Gruaja mbretërore”. Camilla ishte në Balmoral me Charles dhe anëtarë të tjerë të familjes mbretërore të enjten kur mbretëresha vdiq ditën e djeshme pasdite, sipas Buckingham Palace. Rritja e Camilla në familjen mbretërore dhe në sytë e publikut ka qenë një transformim gjatë gati dy dekadave të fundit. “Kishte një përpjekje të bashkërenduar për të rehabilituar reputacionin e Camilla-s, por ajo gjithashtu e bëri këtë vetë nga mënyra se si iu afrua situatës së saj dhe me kalimin e kohës ne kemi parë që perceptimi i publikut për të vërtetë të ndryshojë. Dhe tani ne e shohim atë shumë të pranuar dhe të përqafuar si një mbretëreshë e ardhshme”, tha në fillim të këtij viti bashkëpunëtorja mbretërore, Victoria Murphy.