Diell dhe temperatura verore, Tanja Porja: Moti pritet të marrë kthesë të papritur!

Presim mot të ngrohtë por gjatë të dielës pritet të kemi edhe vranësira dhe reshje lokale.

Temperaturat mbeten të larta në mengjes dhe mesditë jo më poshtë se -1 gradë dhe 18 gradë gjatë fundjavës.

Era mbetet me drejtim jugor gjatë gjithë fundjavës. Në Jug do të kemi vranësira dhe që gradualisht do i afrohen qendrës, ndërsa veriu do të mbetet i kthjellët.

9-11 gradë celsius pritet të jenë temperaturat në zonat malore, ndërsa në zonat perëndimore, pritet që temperaturat të shkojnë nga 12-15 gradë celcius.

E shtuna pasdite dhe e diela pritet që të rikthejë reshjet e shiut në disa rajone te vendit, Kosovë e Maqedoni.

Gjithashtu edhe në rasjon, si në Shqipëri, pritet që temperaturat të mbeten të larta edhe në ditët në vijim./albeu.com/