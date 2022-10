“Dibranët ia kanë kthyer kurrizin PD”, Rama: Do vij nga rruga e Arbrit për të ngrënë sheqerpare, dhe do t’u dërgoj selam

Rama nga Peshkopia ka thënë se do të kthehet sërish në Dibër, por nga rruga e Arbit dhe se kur të vijë do t’i dërgojë selam opozitës me “H.M”.

“Patjetër që do të vij ta marr dhe unë atë pirunin e sheqerpares time, që do të vij nga rruga e re. Edhe nga rruga e re do t’ju dërgoj një selam H.M për ata që s’kanë lënë llaf pa thënë për atë rrugë. Dhe nuk di sesa herë e kanë premtuar dhe se kanë bërë. Po shyqyr dibranët e kanë shumë të shpejtë instinktin kush është kush në një tavolinë. Kështu që jua kanë kthyer kurrizin dhe ta harrojnë se jua shohin më gjoksin dibranëve”, tha Rama.