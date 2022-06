Angel Di Maria do të jetë pjesë e Juventusit sezonin e ardhshëm, sipas asaj që shkruan “Gazzetta dello Sport”.

Argjentinasi tashmë është bindur dhe i ka kthyer përgjigje pozitive bardhezinjve.

Di Maria do të nënshkruajë me Juventusin për një sezon dhe do të përfitojë 7 milionë euro. Në Torino ai transferohet falas, pasi i përfundon kontratë me PSG-në./h.ll/albeu.com