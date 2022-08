Dhunoi vajzën e tij dhe goditi gazetaren e emisionit investigativ, në pranga 62-vjeçari

Një 62-vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Devoll pasi ka ushtruar dhunë ndaj vajzës dhe gjithashtu ka goditur gezetare e emisionit investigativ gjatë ushtrimit në detyrës.

Shtetasi i mësipërm, ditën e djeshme, në fshatin Ponçarë, Devoll, ka ushtruar dhunë fizike ndaj vajzës së tij, shtetases G. Ç., 33 vjeçe, si edhe ka goditur gjatë detyrës shtetasen M. M., 32 vjeçe, banuese në Tiranë, me detyrë gazetare, e cila do të realizonte një kronikë me shtetasen G. Ç., për një emision investigativ.

Njoftimi i policisë

Devoll

Ushtroi dhunë fizike ndaj vajzës së tij dhe goditi gazetaren e emisionit investigativ gjatë ushtrimit të detyrës, vihet në pranga 62-vjeçari.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Devoll bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit L. J., 62 vjeç, banues në fshatin Ponçarë, Devoll, për veprat penale “Dhuna në familje” dhe “Dëmtime të tjera me dashje”.

Shtetasi i mësipërm, ditën e djeshme, në fshatin Ponçarë, Devoll, ka ushtruar dhunë fizike ndaj vajzës së tij, shtetases G. Ç., 33 vjeçe, si edhe ka goditur gjatë detyrës shtetasen M. M., 32 vjeçe, banuese në Tiranë, me detyrë gazetare, e cila do të realizonte një kronikë me shtetasen G. Ç., për një emision investigativ.

Materialet në ngarkim të tij i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprime të mëtejshme./albeu.com