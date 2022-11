Dhuna ndaj të moshuarës, Labinot Tahiri “shpërthen” ndaj atyre që postojnë foton e infermieres: Boll, e keni tepruar!

Këngëtari Labinot Tahiri, përmes një postimi në Facebook, ka reaguar ndaj të gjithë njerëzve që kanë postuar dhe vazhdojnë e postojnë foton e infermieres Aurona Pelaj, e cila dhunoi të moshuarën në azilin në Pejë.

Këngëtari shkruan se nuk duhet me qenë kaq me mllef, për shkak se vajza do të marrë dënimin e merituar për veprimin e bërë ndaj së moshuarës dhe ngre dyshime se e gjithë kjo qasje ndaj Auronës është bërë për klikime.

Ai gjithashtu shprehet se për rastin në fjalë ka qarë, por sërish nuk duhet të merremi ne me atë vajzë, por gjykata.

Postimi i plotë i Labit:

HEJJJJ, NE NUK JEMI IRANI APO AFGANISTANI.

Me falni, kjo është e tepërt.

Nuk e di ku është qellimi i degradimit të shoqerisë sonë, por mos harroni se, ka në mesin e shoqerisë sonë që dihet se kush bën dhunë nëpêr institucione, nēpër shtëpitë tona në familje, nëpër shkolla abuzime dhe madje edhe shteti e di mirë se kush shet droga e kush bën krime edhe ndoshta nuk i prek ato grupe.

AJO VAJZË DO TA MARR DENIMIN POR JU KËSHTU JENI DUKE E DEGRADU PARA SHTETIT ARMIK FIGURÊN E VAJZAVE SHQIPTARE.

Ju lus si qytetar i Kosovës asgje me shumë, as si artist a lesh a çka do që të jem, që të stoponi se publikuari imazhet e kësaj vajze dhe të asaj nane, pershkak se, është rast shumë i ndjeshëm dhe ne, në Kosovë nuk jemi shoqeri që nesër me e gjuajt me gurë këtë vajzē apo vajzën e dikujt tjetër.

Po të ishte kjo vajzë: nana ime, motra apo vajza ime, pa dyshim se do t’a mirrte denimin e merituar nga Ligjet e Kosovës, mirpo kjo qasje sa për klikime dhe largimin e vëmendjes nga marrëveshjet që do të bëhen tani KOSOVË -SERBI është tepër e ulet.

PASHA BESËN E ZOTIT E TË KOMBIT, në mesin e shoqerisë sonë funksionon shitja e vajzave dhe e krimit të organizuar por bash me i publiku kaq shumë sikurse këtë vajzë nuk guxon kush me i publiku o njerëz.

Nuk janë krejt infermieret te tilla, ka edhe të mira ama të pa gabuesheme nuk ka e po ashtu edhe nga ne nuk do me than qē jemi të pa gabueshem.

Pra ajo vajzë e di se çfarë ka ba dhe tani le tē mirret gjygji me te, por jo ne.

Ju ndoshta do të me shani me këtë postim, dhe as që po ma ndien e nuk do e shaj askend kësaj radhe sikurse kajhere siq jam a’i Labi, por ta dini se ZOTIT DHE GJYKIMIT PREJ TIJ, nuk do ti ikim kurrë sepse, është e dëmshme me i’a publiku dikujt fytyren, ndersa ftyren time shembull të zezë apo tênden me e mbulua vetem se unë dhe ti ndoshta e kemi fuqinë.

ALLLLOOOOOOOO, NE NUK JEM NE IRANI!!!

A jeni zgjuar o ju analistë nga Shqipëria e Kosova ndonjeherë në këmbë, ju artistë, sportistë e politikanë e shoqeri me i përkrahur protestat për dhunimet e Serbisë ndaj nanave, vajzave e motrave tona?!

A jeni qu në këmbë për të pa gjeturit? Kur jeni ngritur në këmbë, KURRRRRË.

Bollniiii maaaa STOP me publikimin e kesaj vajze. Çka pasni pas me ba po mos te ishte FACEBOOKU I LESHIT, TIK-TOKI I DEGJENERUAR DHE INSTAGRAMI I LAKMISË, ku do ta kishit postuar këtë pamje nëpër shtyllat elektrike?

Po ashtu, shumë artistë, analistë e shumë kush, le ti kqyrin nanat e prinderit e tyre e mos të me dalin me lot krokodili.

Më vjen keq që ia shkatrruat imazhin KOSOVËS DHE SHQIPTARÊVE…!

Ne jemi e zeza vetës.

Ohhhh nanen bre ja q*fsha ktyreee rrjetevve sociale qe edhe fallc janë ka shkruajn!

A e keni parë more SERBINË tuj ba lajme rrejshem kinse ajo vajze ka rrahur nje nane Serbe! A e keni pa tv e Spanjes more tuj than ka rrahur nje vajze shqiptare nje nanë Serbe!

Ooooo shqiptaret e mi, pasha nje nane qr me ka fal, kam qajt per at rast, ama binduni qe falja ka vend te Zoti dhe te shoqeria jonë. Ndoshta ajo nanë e deshmorit ia fal ate ggabim asaj vajze se e din qe ka gabu e ne si shoqeri tuj e degradu jemi TERMINNNNMM GRUA me keto pamje!

ZOT NA DREJTO TE LUTEM NA DREJTO.

Me falni se isha teper i mllefosur ama u tepru.

Kqyrni gjygjet ku djemt kanë vra vajza e kanë dhunuar e janë neper gygje duke then se janë te pa fajshem e kush nuk fol e ju neper shtylla me e postu kete vajzë tmerrrrr.

Shkoni vrajeni praaaa ne burg a doni me vra na sjemi keta shqiptar nuk jemiii.

Zot na fal e toka jonë na fal…!

