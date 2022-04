Dha urdhrin për vrasjet dhe përdhunimet masive, “Kasapi i Buchës” u bekua nga Kisha Ortodokse ruse (FOTO LAJM)

Dalin detaje të reja në dritë, në lidhje me komandantin rus i quajtur “Kasapi i Buchës”, pasi u akuzua për kryerjen e krimeve lufte dhe mizori në këtë qytet, duke zbatuar kështu urdhrin e Putin. Daily Mail shkruan se nënkoloneli Azatbek Omurbekov, komandant i Brigadës së 64-të, është bekuar nga Kisha Ortodokse në fund të vitit të kaluar, ndërsa ai shkruante se; “Historia tregon se ne luftojmë shumicën e betejave tona me shpirtrat tanë’. Omurbekov akuzohet se kreu masakër në Bucha, një qytet në periferi të kryeqytetit ukrainas Kiev, i cili u pushtua nga forcat e Kremlinit deri në tërheqjen e tyre javën e kaluar.

Imazhet e tmerrshme të atyre që pretendohet se janë masakra civile të kryera nga forcat ruse në Bucha, kanë shkaktuar një protestë globale ditët e fundit dhe kanë nxitur vendet perëndimore të dëbojnë dhjetëra diplomatë të Moskës dhe të propozojnë sanksione të mëtejshme, duke përfshirë ndalimin e qymyrit, importet nga Rusia.

Korrespondenti i ABC News, James Longman, intervistoi një vendas të quajtur Mykola, i cili tha se ushtarët rusë kishin “vrarë të gjithë burrat nën 50 vjeç” ndërsa shtoi se ata i kishin dhënë vetëm 20 minuta kohë për të varrosur miqtë e tij.

Kremlini i ka mohuar akuzat dhe pretendon se imazhet e civilëve ishin “një falsifikim i papërpunuar” i inskenuar nga vetë ukrainasit. Omurbekov, i cili mendohet të jetë rreth 40 vjeç, iu dha një medalje për shërbimin e jashtëzakonshëm në 2014 nga Dmitry Bulgakov, zëvendësministri rus i Mbrojtjes, ndërkohë që tani akuzohet për organizimin e përdhunimit, plaçkitje dhe vrasje të qindra civilëve ukrainas. Sipas InformNapalm, një iniciativë vullnetare ukrainase që monitoron aktivitetet e ushtrisë ruse dhe shërbimeve speciale, thuhet se Omurbekov u bekua nga një prift ortodoks në nëntor të vitit të kaluar përpara se të vendosej në Ukrainë.

Sipas ligjit ndërkombëtar, një komandant ushtarak është përgjegjës për çdo krim lufte të kryer nga trupat e tij. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) vendos për mosmarrëveshjet midis shteteve, por nuk mund të ndjekë penalisht individët. Nëse GJND-ja do të vendoste kundër Rusisë, Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të ishte përgjegjës për zbatimin e kësaj. Por Moska mund të vërë veton ndaj çdo propozimi për ta sanksionuar atë si një nga pesë anëtarët e përhershëm të këshillit.



Nëse hetuesit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare (ICC) gjejnë prova të mizorive të kryera nga njerëzit e Omurbekov, prokurori do t’u kërkojë gjyqtarëve të GJNP-së të lëshojnë urdhër-arreste për të sjellë individë në gjyq në Hagë. Megjithatë, gjykata nuk ka policinë e saj, kështu që mbështetet në shtetet për të arrestuar të dyshuarit. Dhe për shkak se Rusia nuk është anëtare e gjykatës, Putini nuk do të ekstradojë asnjë të dyshuar. Individët e dyshuar për krime lufte që udhëtojnë në një vend tjetër mund të arrestohen.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tronditi OKB-në pasi akuzoi Rusinë për kryerjen e ‘gjenocidit’ në Ukrainë, duke krahasuar ushtrinë e Moskës me grupin terrorist të Shtetit Islamik dhe duke kërkuar që Putini të sillet para drejtësisë për mizoritë e tij. Duke ndarë fotografi të tmerrshme të trupave të djegur, civilëve të vrarë dhe varrezave masive në Bucha, Irpin dhe Mariupol, Zelensky tha se civilët u qëlluan në pjesën e pasme të kokës pasi u torturuan, u hodhën në erë me granata në apartamentet e tyre dhe u shtypën për vdekje nga tanke ndërsa ishin në makina. “Ata prenë gjymtyrët, prenë fytin. Gratë përdhunoheshin dhe vriteshin në sy të fëmijëve të tyre. Gjuhët e tyre u prenë vetëm sepse agresori i tyre nuk dëgjoi atë që donin të dëgjonin prej tyre.” Duke bërë paraqitjen e tij të parë para organit më të lartë të OKB-së, Zelensky tha se trupat ruse nuk ndryshojnë nga terroristët e tjerë. Ai i tregoi këshillit një video të shkurtër të kufomave të përgjakshme që përfundonin me fjalët “Stop agresionit rus”.