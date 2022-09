Deti “ndahet më dysh” në Shëngjin (VIDEO)

Deti Adriatik në Shëngjin është “ndarë” në dy pjesë.

Në videon e mëposhtme duken qartë dy ngjyrat e ndryshme të detit përballë Shëngjinit.

Kjo nuk është aspak rastësi, por një moment pas reshjeve intensive të shiut që ranë gjatë 24 orëve të fundit.

Balta dhe uji i turbullt dhe me mbeturina perfunduan ne det me rritjen e nivelit te lumenjve nga prurjet e perrenjve malore. Uji u turbullua ne nje distance te madhe nga bregu dhe vetem ne thellesine e detit mund te shihje ngjyren e vertete te tij. Pamja duket aq interesante sa edhe e trishte. Nepermjet kesaj videoje kupton demin qe po i shkaktohet natyres nga ndotja e lumenjve dhe perrenjve qe perfundojne me pas ne det.