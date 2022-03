DETAJET/ Ambasadorja Kim takon Gledis Nanon (FOTO LAJM)

Ambasadorja Amerikane, Yuri Kim ka zhvilluar një takim me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Gledis Nano.

Takimi është mbajtur në kuadër të forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit, në zbatimin e ligjit dhe kudër terrorizmit.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë ambasadorja Kim, përmes një postimi në Twitter./albeu.com/

I met w/@PoliciaeShtetit Gledis Nano today to strengthen 🇺🇸🇦🇱 cooperation in law enforcement & counter-terrorism. Essential to ensure integrity in police action, including operations & personnel decisions. Thanks to police officers for courage & sacrifices to protect citizens. 💪

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) March 30, 2022