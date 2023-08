Detaje tronditëse nga infermierja e pashpirt, mesazhet që u dërgonte kolegëve para vrasjes së 7 foshnjave: Nuk do ta kalojë natën

“Vrasëse seriale”, kështu u cilësua në Britani infermierja 33-vjeçare, Lucy Letby , e cila u shpall fajtore për vrasjen e shtatë foshnjave dhe tentativën për të vrarë dhjetë të tjera, ndërsa ata ishin nën kujdesin e saj në njësia të kujdesit intensiv në një spital Cheshire.

Pas vitesh hetimesh ajo u dënua dje duke u përballur me një dënim të rëndë dhe akuza të rënda.

Infermierja “djallëzore” ka kryer aktet e saj çnjerëzore në vitet 2015-2016, duke vrarë foshnjat për të cilat supozohej se kujdesej. Përmasat e neverisë bëhen edhe më të mëdha, pasi mediat britanike shpalosin profilin psikologjik të gruas përmes mesazheve që ajo u dërgonte kolegëve pak minuta para se të vazhdonte me aktin e saj dhe gjithashtu pasi foshnjat vdiqën në mënyrë misterioze në turnin e saj.

Në mesazhet e saj me kolegët, ajo shprehu pikëllimin më të madh për çdo vdekje foshnjore. Siç shpjegoi ajo, imazhi i prindërve që ikin të vetëm pa foshnjën e tyre të porsalindur në krahë, e trishtoi atë. Në një mesazh tjetër, ajo përshkruan reagimin mallëngjyes të një babai, i cili ra në dysheme duke qarë se foshnja e tij, të cilën ajo e kishte vrarë më parë me duart e saj, duhej të çohej në morg. Në mesazhe të tjera, ajo i kërkon mbikëqyrësit të saj të punojë jashtë orarit në departamentin e saj për të ndihmuar.

Në disa mesazhe ajo përshkruan ecurinë e shëndetit të foshnjave, të cilët pak më vonë, në mënyrë misterioze, vdesin.

Sipas mediave britanike, Letby bëri supozime që rezultuan të sakta. Për shembull, ajo përshkruante se foshnja “nuk do ta kalonte natën”. Konfirmimi do të vinte pak kohë më vonë, kur foshnja duhej të lindte. Në një mesazh tjetër, ajo thotë se është e shokuar që një fëmijë i shëndetshëm mund të vdesë menjëherë pas kësaj. “Ndoshta është fati”, përfundonte ajo.

Një mesazh tjetër, i cili u përdor në gjykatë, është për një mjek. Në fakt, gjatë hetimeve kur autoritetet po përpiqeshin të zbardhnin motivin e krimeve të tmerrshme të Lucy Letby, kontakti specifik me mjekun kishte rënë në mikroskop, pasi konsiderohet e mundur që 33-vjeçari të kishte dashur t’i tërheqë vëmendjen. Në këtë mesazh, Letby duket i shqetësuar për hetimin që pediatri i departamentit dëshiron të bëjë për vdekjet e papritura të foshnjave të shëndetshme. Ky mjek i veçantë deklaron se do të bëjë gjithçka për ta mbështetur, pasi e konsideron atë si një person me moral të patëmetë dhe një infermiere punëtore, puna e së cilës nuk mund të vihet në dyshim.

Në mesazhe të tjera, kur infermierja kishte ngritur dyshime, ajo përpiqet të bëjë veten viktimë, duke thënë se është e lumtur për punën e saj, por e acaruar nga komentet “negative” që dëgjohen për mënyrën e punës.

Megjithatë, ajo vetë duket se po mundohej të dëgjojë gjëra të mira për punën e saj, duke u shprehur se ndoshta nuk është mjaft e mirë, duke marrë komente pozitive nga kolegët e saj.

Autoritetet besojnë se është e mundur që Lucy Letby po përpiqej të tërhiqte vëmendjen në përgjithësi, por në veçanti interesin e një mjeku të martuar me të cilin kishte krijuar një intimitet. Ka mundësi që asaj i është dashur të dëgjojë komente të mira për punën e saj, duke dashur të ndihet e aftë dhe të rrisë disi vetëbesimin e saj.

Megjithatë, njerëzit nga mjedisi i saj thonë se janë të shokuar dhe nuk mund ta besojnë atë që ka ndodhur. Tipike është rasti i nënës së saj, e cila këmbëngul se vajza e saj është e pafajshme. Madje, duket se gjatë procesit nëna ka ka marrë përsipër krimet duke thënë se duhet arrestuar ajo në vend të së bijës. Një mike e ngushtë e infermieres, ajo gjithashtu thotë se është e shkatërruar dhe dyshon se shoqja e saj ka kryer këto krime të tmerrshme. “Nuk besoj asgjë, vetëm nëse deklarohet fajtore”, thotë ajo./albeu.com