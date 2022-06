DETAJE/ Si u goditën dy bandat e Ergys Dashit në Slloveni, 11 të arrestuar

Në bashkëpunim me autoritetet italiane, policia e Koperit në Slloveni shkatërroi dy banda kriminale ndërkombëtare, të përfshira në kontrabandën dhe trafikimin e sasive të mëdha të drogave ilegale. Ata arrestuan njëmbëdhjetë të dyshuar dhe sekuestruan disa kilogramë kokainë dhe kanabis dhe mbi 60,000 euro para të gatshme.

Siç raportojnë mediat sllovene, bëhet fjalë për banda të drejtuara nga Ergys Dashi, i cili u ekzekutua në janar të këtij viti në Ekuador.

Procedurat paraprake në hetimin e parë u drejtuan nga prokurorë sllovenë dhe italianë, si dhe prokurorë nga Rrjeti Gjyqësor Evropian. Ata ngritën një grup të përbashkët hetimor për të hetuar rastin. Ekipi mblodhi prova se një rrjet droge i drejtuar nga një shtetas shqiptar në Evropë po kontrabandonte sasi të mëdha kokaine nga Amerika e Jugut drejt vendeve evropiane. Kreu i grupit u vra në një restorant në Amerikën e Jugut në fillim të vitit 2022, shkruan Slovenia Times, referuar Dashit.

Në Slloveni, kreu i grupit u ndihmua nga një tjetër shqiptar që ndodhej në burg dhe partnerja e tij nga zona e Izolës. Ajo ishte përgjegjëse për mbështetjen logjistike dhe prokurimin e automjeteve me targa sllovene.

Automjetet u konvertuan nga një organizatë kriminale në Holandë për të siguruar ndarje sekrete për kontrabandën e drogës. Ky rreth furnizoi një pjesë të drogës në Slloveni, me një shtetas slloven që luante një rol kyç në këtë pjesë të operacionit të tyre.

Duke përdorur masa të fshehta hetimore, hetuesit kriminalë mblodhën prova kundër 21 të dyshuarve të cilët dyshohet se kryen gjithsej 179 vepra të prodhimit dhe trafikimit të paligjshëm të drogës, duke përfshirë shtatë të cilët u kapën në Slloveni, disa prej të cilëve tashmë ishin gjykuar për vepra të tilla. Të gjithë përveç njërit që ishte tashmë në burg u vunë në paraburgim.

Sipas hetimit të parë, i cili përfundoi në fillim të prillit, policia sllovene sekuestroi droga të ndryshme të paligjshme, duke përfshirë 2,300 gram kokainë, 1,100 gram kanabis dhe hashash dhe 30,000 euro para të gatshme. Në Itali, shifrat ishin dukshëm më të mëdha – më shumë se 80 kilogramë kokainë dhe shtatë kilogramë kanabis, me vlerë 4.5 milionë euro.

Policia e Koperit zbuloi më tej se një grup tjetër kriminal vepronte në zonën bregdetare të Sllovenisë dhe herë pas here punonte me bandën, anëtarët e së cilës u arrestuan në prill. Grupi i dytë furnizonte gjithashtu klientë nga Sllovenia dhe Italia.

Hetuesit kriminalë mblodhën prova kundër njëmbëdhjetë të dyshuarve që dyshohet se kanë kryer gjithsej 96 vepra të prodhimit dhe trafikimit të paligjshëm të drogës. Përveç kësaj, tre të dyshuar të tjerë janë akuzuar për zhvatje.

Hetimi përfundoi këtë javë kur u arrestuan katër të dyshuar, të gjithë shtetas sllovenë nga zona bregdetare. Tre prej tyre janë ndaluar dhe një është arrest shtëpiak.

Policia sekuestroi droga të ndryshme të paligjshme, duke përfshirë 2080 gram kokainë, 1150 gram kanabis dhe 35 000 euro cash.

Si u ekzekutua Ergys Dashi?

Ekzekutimi ka ndodhur 22 janar në orën 19:00, kur një nga autorët ka hyrë brenda lokalit me synimin për të ekzekutuar Ergys Dashin, ndërsa tjetri e priste jashtë me motor për ta larguar. Autori mbante një buqetë me lule në duar, për t’u ruajtur nga kamerat e sigurisë së barit, dhe teksa i është afruar me vrap tavolinës ku ndodhej Dashi ka nxjerrë armë dhe ka qëlluar për vdekje durrsakun, ndërkohë që miku në tavolinë me Dashin ka tentuar të qëllojë autorin me karrige, por është zmbrapsur pasi autori vijonte të qëllonte me armë edhe teksa largohej me vrap jashtë lokalit. Në momentin e ekzekutimit, ka pasur edhe klientë të tjerë në lokal, të cilët kanë mbetur të tmerruar nga breshëria e armës. Në vendngjarje, ekspertët e kriminalistikës kanë grumbulluar mbi 20 gëzhoja. Sipas mediave në Ekuador, dyshohet se Dashi ishte i përfshirë në trafikun e kokainës dhe se prishja e pazareve të drogës të jetë bërë shkak i ekzekutimit të tij nga bandat rivale.