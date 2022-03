DETAJE/ Sherri dhe tentativa e vrasjes me armë në Tiranë, në pranga 3 persona

Policia ka vënë në pranga 3 persona në Tiranë pas një sherri mbrëmjen e djeshme në Kominat, ku konflikti degradoi dhe në nxjerrjen e armës. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një armë zjarri pistoletë, një krehër me municion luftarak, gëzhoja dhe një automjet.

Njoftimi i policisë:

Tiranë

Falë ndërhyrjes në kohë nga Policia, parandalohet përshkallëzimi i mëtejshëm i një konflikti me armë zjarri.

Vihen në pranga 3 shtetas, mes tyre një 60-vjeçar që tentoi të vriste me armë zjarri një tjetër.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6, pas marrjes së njoftimit për një konflikt me armë në Kombinat, në rrugën “Llambi Bonata”, menjëherë kanë organizuar punën dhe bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve:

– A. Sh., 60 vjeç, për veprat penale “Vrasja me dashje” mbetur në tentativë, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”;

– E. G., 27 vjeç dhe M. G., 42 vjeç, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, kryer në bashkëpunim.

Shtetasi A. Sh., gjatë një konflikti për motive të dobëta me shtetasin E. G., ka tentuar ta vrasë me armë zjarri. Më pas shtetasi E. G., së bashku me shtetasin M. G., kanë goditur shtetasin A. Sh.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua një armë zjarri pistoletë, një krëhër me municion luftarak, gëzhoja dhe një automjet në pronësi të shtetasit A. Sh.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme./albeu.com