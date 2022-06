Dëshironi të lini duhanin dhe nuk dini nga të filloni? Me këto 4 hapa këtë herë me siguri do t’ia dilni

Pirja e duhanit është një zakon i varur, që do të thotë se kur një duhanpirës përpiqet të lërë duhanin, ai përjeton simptoma të tërheqjes të shkaktuara nga rënia e niveleve të nikotinës që stimulon funksionin e trurit.

Tërheqja e nikotinës shkakton ndjenja nervozizmi, shqetësimi, ankthi dhe urie. Gjëra të tilla si copëzat e nikotinës, tabletat, tabletat, çamçakëzët dhe spërkatjet e hundës mund të jenë shumë efektive në reduktimin e simptomave që shfaqen pas lënies së duhanit, sepse trupi ende merr më pak nikotinë në një mënyrë tjetër.

Përveç lënies së duhanit, duhani ka edhe efekte të këqija në shëndetin tuaj. Pirja e duhanit zvogëlon shqisat e shijes dhe nuhatjes, rrit rrezikun e goditjes në tru, sulmit në zemër dhe kancerit dhe shkakton kushte të tilla si diabeti ose astma.

Stuart Gale, kryefarmacist në Oxford Online Pharmacy, rekomandon këto katër hapa për t’ju ndihmuar të lini duhanin.

Bëni një plan se si dhe kur do ta lini duhanin

“Thjesht lënia e duhanit papritur nuk është e lehtë dhe nuk funksionon për të gjithë”, thotë Stuart, duke shtuar se “mund të shkaktojë simptoma të këqija të tërheqjes dhe të rezultojë në pirjen e duhanit përsëri”.

“Mënyra më e mirë për të lënë duhanin është të zgjidhni ditën e saktë kur do ta lini duhanin. Kështu do të jeni të përgatitur mendërisht deri në atë ditë dhe do ta lehtësoni vendimin tuaj”, thotë ai.

Ai vazhdon duke thënë se njerëzit duhet ‘të jenë të sigurt që t’i hedhin të gjitha cigaret një natë para datës së ndërprerjes. Megjithatë, kur zgjidhni një datë, është mirë të zgjidhni një datë që është maksimumi dy javë nga koha e përzgjedhjes, pasi është e mundur të humbni motivimin gjatë një periudhe të gjatë pritjeje.

Mbani duart tuaja të zëna dhe vazhdoni të lëvizni

“Ushtrimi mund të ndihmojë në reduktimin e dëshirës për të pirë duhan, duke ndihmuar trurin tuaj të prodhojë kimikate që luftojnë dëshirat për cigare”, thotë ai.

Nëse jeni tunduar nga akti i mbajtjes së një cigareje, atëherë Stuart Gale ju këshillon që fillimisht të kaloni në një cigare elektronike.

Menaxhoni dëshirën tuaj

Dëshira juaj për një cigare zakonisht zgjat pesë minuta. Truku për të kapërcyer ato pesë minuta dëshirë është të identifikoni strategji pesë-minutëshe që do t’i përdorni si një shpërqendrim që do t’ju lejojë të mendoni për diçka tjetër.

Gjithashtu në këto momente mund të punoni me një listë arsyesh për të lënë duhanin. Shkruani të gjitha përfitimet që keni nga ndërprerja, shëndetësore, financiare, sociale, shkruan albeu.com.

Jini të vetëdijshëm për atë që po hani

Shumë njerëz, kur e lënë duhanin, i drejtohen ushqimit si një ngushëllim dhe “argëtim” që do t’i largojë nga dëshira për një cigare. Në vend që të merrni atë çokollatë ose qumështor nga furra e bukës, sigurohuni që të keni gjithmonë një sasi të vogël ushqimesh të shëndetshme me vete – si bajame, lajthi, kumbulla të thata dhe të ngjashme. Gjithashtu, kushtojini vëmendje masës. Hani me vetëdije. Nëse ende ndjeni dëshirën për të pirë një gotë të madhe me ujë.

Nëse keni dëshirë për ushqime të yndyrshme dhe të pashëndetshme, përgatitini qëllimisht vakte të pasura me fruta dhe perime ose ushqime të shëndetshme .

“Jo vetëm që ndihmon në zbutjen e fiksimit oral që vjen me ndërprerjen e duhanit, por frutat dhe perimet janë të mira për tretjen që mund të prishen gjatë ndërprerjes së duhanit dhe ju mund të krijoni një zakon tjetër të shëndetshëm në planin afatgjatë”, tha ai për British Mirror.

Një tjetër gjë që duhet theksuar kur bëhet fjalë për dietën është se cigaret kanë shije më të mirë pasi të keni ngrënë ushqime dhe pije të caktuara. Prandaj, eksperimentimi me shijet dhe njohja e shijeve që bien ndesh me “finitetin” e një cigareje mund ta bëjë më të lehtë për ju që ta lini duhanin. /albeu.com/