Deri tani armiq të betuar, SHBA-të i zgjasin dorën mikut të Putinit: Vjen gjesti i parë i shkrirjes së akujve

Qeveria e Venezuelës liroi të martën të paktën dy amerikanë të burgosur dhe kjo duket një pikë kthese e mundshme në marrëdhëniet e administratës Biden me aleatin më të besuar të Rusisë në hemisferën perëndimore.

Lirimi i tyre u pasua me një udhëtim të rrallë të një delegacioni të nivelit të lartë amerikan në Venezuelë gjatë fundjavës për t’u takuar me Presidentin Nicolás Maduro, pjesë e një axhende më të gjerë të administratës Biden në vendet autokratike që mund të rimendojnë lidhjet e tyre me Putinin pas pushtimit të Ukrainës.

Bisedimet me Venezuelën, e cila ka rezerva të mëdha nafte, morën një kthesë të re pasi Presidenti Biden njoftoi të martën se Shtetet e Bashkuara do të ndalonin importet e naftës dhe gazit rus për shkak të pushtimit. Kjo lëvizje pritet të rrisë më tej çmimin e naftës së papërpunuar në tregun global dhe mund të rrisë çmimet e gazit në një moment kur inflacioni në SHBA është rritur me ritmin e tij më të shpejtë në 40 vjet.

“Ky është një hap që ne po ndërmarrim për t’i shkaktuar dhimbje të mëtejshme Putinit, por do të ketë kosto edhe këtu në Shtetet e Bashkuara,” tha Biden për ndalimin e naftës ruse.

Zyrtarët amerikanë thanë se lirimi i të burgosurve nuk ishte pjesë e një marrëveshjeje me Venezuelën për të rifilluar shitjet e naftës në Shtetet e Bashkuara, të cilat ishin të ndaluara nën administratën Trump. Për javë të tëra, biznesmenët amerikanë kanë diskutuar me kontaktet e tyre në Venezuele për të rifilluar blerjen e naftës, raporton abcnews.al.

Venezuela mund të ndihmojë në kompensimin e një pjese të mungesës së shkaktuar nga ndalimi i naftës ruse. Por ekspertët e industrisë paralajmëruan se furnizimet e naftës në Venezuelë do të bënin pak për të zbutur shpejt çmimet e gazit dhe inflacionin amerikan. Rritja e prodhimit të vendit mund të marrë kohë pas viteve të keqmenaxhimit dhe investimeve të pamjaftueshme që kanë shkatërruar sektorin energjetik të SHBA-ve sipas New York Times.

Anëtarë të njohur të Kongresit kanë dalë gjithashtu kundër përpjekjeve për të shkrirë marrëdhëniet me Maduron, qeveria e të cilit është akuzuar nga Kombet e Bashkuara për shkelje sistematike të të drejtave të njeriut.

“Nicolás Maduro është një kancer në hemisferën tonë dhe ne nuk duhet t’i japim frymë mbretërimit të tij të torturave dhe vrasjeve,” tha të hënën në një deklaratë senatori Bob Menendez, një demokrat nga Nju Xhersi, i cili drejton Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit.

Të liruarit janë Gustavo Cárdenas, një drejtues ekzekutiv në degën amerikane të kompanisë shtetërore të naftës të Venezuelës, i cili u arrestua në vitin 2017, dhe Jorge Alberto Fernández, tha Biden në një deklaratë.