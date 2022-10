Deri më 9 tetor do marrin shumë PARA: Këto shenja do kenë shumë fat

Jemi përpara një jave në të cilën Mërkuri pushon së qeni retrograd, ndaj është e sigurtë se do të kemi negociata të suksesshme. Planetët në Peshore sjellin një kthesë në frontin financiar. Deri më 9 tetor, paratë do të shkojnë tek Peshorja, Virgjëresha, Demi dhe Shigjetari.

Peshorja

Sezoni i shenjës suaj ka nisur, ndaj mund të prisni ngjarje pozitive, jo vetëm për sa i përket parave, por edhe në të gjitha fushat e tjera të jetës. Marsi te Binjakët ju përshtatet dhe për shkak të Venusit në shenjën tuaj do të mund të merrni një dhuratë të vlefshme. Është diçka që do të jetë me vlerë të madhe për ju dhe do të vini re se paratë ju ngjiten.

Virgjëresha

Një fushë krejt tjetër që ju sjell fitime të shkëlqyera, jo vetëm javën e ardhshme, por në tetor është shumë pranë jush. Më shumë fitime monetare ju presin, kështu që jeni në gjendje të bëni një investim të zgjuar. Jini racional dhe investoni para në një biznes që është i rëndësishëm për ju.

Shigjetari

Aspektet e mira të Saturnit me planetët në Peshore dhe Marsin në Binjakët do t’ju sjellin paratë që keni fituar me punën tuaj të palodhur. Është diçka që e keni pritur për një kohë të gjatë dhe tani më në fund është këtu, ndaj nuk keni nevojë të shqetësoheni.

Demi

Marsi në fushën e dytë sjell shpenzime, por edhe fitime më të larta. Shumë do të thoshin se do të shpenzoni shumë, por do të fitoni edhe shumë para. Mërkuri ju sjell edhe para që u vonuan disa javë.