Deri kur do të bëhet plazh këtë vit? Meteorolgoia tregon si pritet të nis muaji shtator

Ditët e fundit i nxehti është rikthyer me temperatura të larta termike, por duket se do ta përcjellim mjaft shpejt.

“Dita e sotme është dita më e nxehtë, temperaturat priten deri në 37 grtadë celcius. Kjo do të pasohet nga një fundjavë e paqëndrueshme me vranësria dhe reshje. E shtuna disi më e qetë, por dita e diel do të prek gjithë territorin per te vijuar edhe javen e ardhshme”, thotë Sinoptikania e MetoAlb, Ladja Porja.

Një stuhi e fortë po godet Europën ditët e fundit duke marrë edhe jetë njerëzish, por nuk pritet të mbërrijë në Shqipëri. Porja tha se nuk ka vend për panik sepse Shqipëria është në periferi të kësaj stuhie.

Por sipas saj problematike pritet fundjava ndërsa reshjet do të jenë prezente edhe javën e ardhshme.

“Nuk ka vend për panik, nuk do të na prekë stuhia që ka përfshirë Europën qendrore megjithatë nuk përjashtohen reshjet e shiut dhe forcimi i erës . Fundjava duhet pasur kujdes zonat bregdetare, erë mbi 60 km në orë duke sjellë një det të trazuar për pushuesit sidomos në brigjet e Jonit. Reshjet do mbeten prezente edhe javës tjetër. Shqipëria është krejtësisht në periferi të kësaj stuhie që po sjell shumë probleme në Europën qendrore”- tha Porja.

Sa i përket sezonit të plazhit, Porja tha se përveç fillimit të kësaj jave ku temperaturat do jenë jo më lartë se 32 gradë, plazhi do të vijojë deri në javën e dytë të shtatorit.

“Plazhi ka një shkëputje në fillimin e kësaj jave ku temperaturat do jenë jo më shumë se 32 por mund të bëht plazh edhe në 10 ditshin e parë të shtatorit”- tha sinoptikania.