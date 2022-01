Deri -13 gradë! A do të bjerë borë nesër në Tiranë? Meteorologia e njohur përgjigjet prerë

I ftohti polar po vjen në vendin tonë me temperatura që pritet të shkojnë disa gradë nën zero dhe me reshje shiu e bore në vende të caktuara.

10 ditëshi i dytë i janarit pritet të jetë “i akullt” me temperatura që do të shkojnë deri në -13 gradë celsius në zonat malore.

Meteorologia e Metoalb, Lajda Porja në një lidhje të drejtpërdrejtë, ka bërë me dije se nga e mërkura pritet të ulen temperaturat dhe kulmi do të arrijë të enjten dhe të premten.

“Duke filluar që nga nesër do kemi depërtimin e të ftohtit, mëngjesi i të mërkurës do të jetë i acartë, termometri do të zbresë shumë, do të qëndrojë për 6-7 ditë, i ftohtë, i kthjellët, do ketë reshje të pakta dhe të izoluara në verilindje dhe juglindje. Më problematike ngricat. I ftohti kulmon të enjten dhe të premte, ku termomenti shkon deri në -9. Edhe zonat në juglindje do të jetë shumë ftohtë, nuk do ketë borë, do jetë shumë e thatë, me flokë dëbore të papërfillshme. Një ditë tipike nordike, termometri do të shkojë në fundjave deri në -13 në Bulqizë apo në zona të tjera në vendit”, tha Porja.

Ky mot i ftohtë nuk ishte parë në vendin tonë prej vitesh, ka sqaruar Porja.

“Janari ka qenë dhe pritet të jetë dinamik, 10 ditëshi i parë, ngrohtë, i dytë me mot të acartë ndërsa 10 ditëshi i fundit do të ketë edhe prezencë reshjeje, dhjetori dhe janari ngjajnë me dimrat e viteve ’90 që kishin vite që s’i kishim parë”, u shpreh meteorologia.

Megjithatë, përtej motit të ftohtë, në Tiranë, të paktën për këtë javë nuk pritet që të ketë reshje dëbore.

“S’ka sinjale për reshje dëborë, edhe Tirana mund të shkojë -2 gradë, por këtë javë nuk parashikohen reshje”, përfundoi Porja.

Ndërkohë pritet të shihet se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim për të vërtetuar nëse do të preket ose jo nga dëbora tirana./albeu.com/