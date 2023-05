Derbi dhuron spektakël por pa fitues! Partizani dhe Tirana me llogari të hapura për titullin

Skuadra e Colellas mund të shkonte në dhomat e zhveshjes me avantazhin në xhep, por Da Silva shpërdoroi një rast me portën bosh, me një top të mbërritur nga krahët nga Maguette.

Sulmuesi Da Silva ndreq gabimin në fillimin e pjesës së dytë, me një të djathtë tokazi, e cila përfundoi në rrjetë. Festë e jashtëzakonshme në stadium, tifozët e kuq të papërmbajtshëm kërkonin të hynin në fushë.

Nuk munguan incidentet. Tifozët e Tiranës hodhën fishekzjarre dhe tymuese në fushë duke dëmtuar portierin e Partizanit, Bekim Rexhepi.

Djemtë e Orges Shehit rritën presionin në kërkim të golit të barazimit, por ishte mjaft e vështirë. Gjithsesi, në minutën e 81-të, Deliu vendosi ekuilibrat, me një goditje fantastike nga distanca.

Me këtë rezultat, Tirana qëndron në krye me 60 pikë, ndërsa Partizani ka 2 pikë më pak, teksa jemi 3 javë nga fundi.