Dënohen dy të akuzuarit për vjedhjen e mbi 2 milionë eurove nga Thesari në Kosovë

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënim me burg dhe gjobë ndaj dy të akuzuarve për vjedhjen e mbi 2 milionë eurove nga Thesari i Kosovës.

Ish-punonjësi i Thesarit, Labinot Gruda, u dënua me 11 vjet burgim dhe me gjobë prej 8.500 eurosh, ndërkaq Kadri Shala me 10 vjet burgim dhe 33.000 euro gjobë.

Gruda dhe Shala, sipas aktgjykimit, duhet të t’ia kompensojnë Ministrisë së Financave dhe Transfereve, dëmin e shkaktuar në vlerë prej 2.077.995.90 euro.

Gruda u shpall fajtor për veprat penale: keqpërdorim i pozitës apo autoritetet zyrtar, hyrje në sistemet kompjuterike, vjedhje e identitetit dhe pajisja e qasjes dhe shpërlarje e parave. Shala u shpall fajtor për ndihmë në ndërlidhje me veprën e keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe për shpërlarje të parave.

Grudës po ashtu i është ndaluar ushtrimi i funksioneve në administratën publike apo në shërbim publik për gjashtë vjet dhe koha e kaluar në vuajtje të dënimit, nuk do t’i llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi plotësues.

Në aktgjykim u tha se dy të pandehurve do t’u konfiskohen paratë e ngrira nga gjykata, të cilat janë përfituar si pasojë e aktiviteteve kriminale. Këto mjete parash, u tha se duhet të transferohen në buxhetin e Kosovës.

Po ashtu është urdhëruar konfiskimi i disa automjeteve.

Të dënuarit kanë të drejtë të paraqesin ankesë kundër këtij aktgjykimi në Gjykatën e Apelit.

Si u vodhën mbi 2 milionë euro nga Thesari?

Rasti i vjedhjes së mbi 2 milionë eurove nga Thesari i Shtetit kishte ndodhur në tetor të vitit 2020.

Labinot Gruda, atëbotë punëtor i Thesarit të Kosovës, dyshohet se ka bërë transferimin e mbi 2 milionë eurove përmes katër transaksioneve të ndryshme, në llogari të kompanisë, LDA Group Shpk (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), me bazë në Llapushnik, fshat në Komunën e Gllogocit, 30 kilometra larg Prishtinës.

Njëri nga pronarët e këtij biznesi ishte edhe Kadri Shala dhe një person tjetër me inicialet V.Sh.

Prokruroria Speciale e Kosovës deklaroi vitin e kaluar se kishte arritur të ngrinte rreth 600 mijë euro që lidheshin me vjedhjen e rreth 2.1 milionë eurove nga Thesari i Kosovës. Po ashtu u tha se ishin ngrirë 34 llogari të bizneseve, ku besohej se ishin transferuar paratë.