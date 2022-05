Demokratët humbasin votën e Senatit për kodifikimin e të drejtave të abortit në ligjin federal

Senati amerikan të mërkurën e 11 majit dështoi të avanconte legjislacionin, sipas të cilit do të kodifikohej e drejta për një abort në ligjin federal, pasi ai u bllokua nga republikanët.

Ishte një votim kryesisht simbolik nga demokratët për të mobilizuar amerikanët rreth kësaj çështjeje, përpara një vendimi të mundshëm të gjykatës supreme, që godiste mbrojtjen e parashikuar nga “Roe kundër Wade”.

Propozimi i Senatit ishte një reflektim i ashpër i ndarjes dypalëshe mbi të drejtat e abortit, me të gjithë republikanët dhe një demokrat konservator, Joe Manchin nga Virginia, që votuan kundër masës.

Rezultati përfundimtar ishte 49-51, shumë më pak se 60 votat e nevojshme për të kapërcyer një problem në Senat.

“Mjerisht Senati nuk arriti të mbronte të drejtën e gruas për të marrë vendime për trupin e saj”, u tha gazetarëve jashtë dhomës së Senatit, ku ajo kryesoi Kamala Harris, gruaja e parë dhe me ngjyrë që shërbeu si zëvendëspresidente.

Duke vënë në dukje sulmin e ligjeve që kufizojnë aksesin e abortit në shtetet e udhëhequra nga republikanët, Harris deklaroi se “përparësia duhet të jetë vendosja e liderëve pro-zgjedhjes në nivel lokal, shtetëror dhe federal”.

Presidenti amerikan Joe Biden, i cili i ka bërë thirrje Kongresit të kontrolluar nga Demokratët për të mbrojtur të drejtat e abortit, fajësoi republikanët, duke thënë se ata “kanë zgjedhur të qëndrojnë në rrugën e të drejtave të amerikanëve për të marrë vendimet më personale për trupat, familjet dhe jetët e tyre”.

Presidenti u zotua të nënshkruajë çdo projektligj, sipas të cilit do të siguroheshin të drejtat riprodhuese dhe u zotua të shqyrtonte mënyrat se si administrata e tij mund të vepronte në vend të Kongresit.

Demokratët lëvizën shpejt për të organizuar votimin pas një rrjedhjeje javën e kaluar të një projekt-opinioni, të shkruar nga gjyqtari Samuel Alito në shkurt dhe të konfirmuar si autentik, duke treguar se shumica konservatore e gjykatës kishte votuar privatisht për të rrëzuar “Roe” dhe vendimet pasuese.

Zbulimi i jashtëzakonshëm ndezi protesta në të gjithë vendin, duke i shtyrë të drejtat riprodhuese në qendër të debatit politik gjashtë muaj përpara afatit të mesëm të kongresit.

Një vendim përfundimtar nga gjykata pritet këtë verë.

Përpara votimit, një grup i grave demokrate të Dhomës së Përfaqësuesve marshuan nëpër Capitol, për të protestuar kundër fundit të “Roe”, duke brohoritur: “Trupi im, vendimi im”.

Demokratët, nën presion në rritje për të vepruar, panë një mundësi politike në detyrimin e republikanëve që të votojnë kundër një projektligji që mbron abortin në një moment kur kërcënimi për aksesin është urgjent dhe sondazhet tregojnë se shumica e amerikanëve duan që procedura të mbetet e ligjshme në të gjitha ose disa raste.

Ata shpresojnë të përdorin bllokadën republikane si një pikë të dhënash në mesazhin e tyre afatmesëm për votuesit: se GOP është bërë një parti e ekstremistëve “ultra-maga”, në prag të përmbushjes së një qëllimi dekadash për t’i hequr gratë nga të drejtat e tyre riprodhuese.

Është një çështje, për të cilën demokratët shpresojnë se do t’u japë energji votuesve të rinj të zhgënjyer nga administrata e Biden dhe do t’i bindë gratë periferike me prirje republikane që t’i mbështesin përsëri këtë cikël.

Udhëheqësi i shumicës së Senatit, Chuck Schumer, duke kërkuar mbështetje për masën, paralajmëroi se dështimi për të mbrojtur aksesin e abortit do të vinte në rrezik të drejta të tjera individuale, si kontracepsioni dhe martesat e të njëjtit seks.

Nëse miratohej, projektligji do të kishte kodifikuar “Roe kundër Wade” në ligjin federal, duke siguruar të drejtën e ofruesve të kujdesit shëndetësor për të kryer aborte dhe të drejtën e pacientëve për t’i marrë ato.

Por do të shkonte edhe më tej, në disa raste duke shfuqizuar kufizimet në nivel shtetëror për aksesin ndaj abortit, të miratuara pas vendimit “Roe” në vitin 1973.

Si i tillë, republikanët e konsideruan projektligjin si një përpjekje “radikale” për të zgjeruar të drejtat riprodhuese që shkon përtej “Roe” dhe do të legalizonte “abortin sipas kërkesës”.

Republikanët po vënë bast se ekonomia do të ketë përparësi ndaj abortit këtë nëntor.

Sondazhet tregojnë se republikanët janë të mirëpozicionuar për të bërë fitime të rëndësishme në zgjedhjet afatmesme, të nxitura nga erërat e kundërta historike, pakënaqësia me partinë në pushtet dhe shqetësimi i përhapur mbi koston në rritje të gazit, ushqimit dhe qirasë.

Por ka shenja se republikanët shqetësohen për një reagim të mundshëm politik nëse “Roe” përmbyset dhe shtetet lëvizin me shpejtësi për të nxjerrë jashtë ligjit abortin, siç po përgatiten të bëjnë shumë.

Dy republikanët e Senatit që mbështesin të drejtat e abortit, Susan Collins nga Maine dhe Lisa Murkoëski nga Alaska, e kundërshtuan projektligjin, në vend të kësaj kërkuan mbështetje për një masë alternative, që ata thonë se është përshtatur për të pasqyruar peizazhin e të drejtave të abortit.

Por, shumë demokratë e shohin propozimin e tyre, i cili nuk pritet të votohet, si shumë të dobët.

Në një ndryshim dramatik, një nga të vetmit demokratë të tjerë në Kongres me pikëpamje konservatore për të drejtat e abortit, Bob Casey nga Pensilvania, tha se do ta mbështeste masën dhe votoi në favor të avancimit të saj.

Aborti ka të ngjarë të jetë gjithashtu një çështje kryesore në garat për postet e guvernatorit dhe të shtetit, pasi linjat e betejës zhvendosen në shtetet, ku demokratët po garojnë për të siguruar dhe zgjeruar aksesin e abortit dhe republikanët po punojnë për ta kufizuar, ose në disa raste për ta nxjerrë jashtë ligjit.

Votimi i shfaqjes të mërkurën vetëm sa intensifikoi thirrjet nga progresistët për demokratët që të eliminonin “filibuster-in”, ose të krijonin një përjashtim për të drejtat e abortit.

Por, në këtë pikë, nuk ka 60 vota për të kodifikuar “Roe”, dhe nuk ka mbështetje të mjaftueshme demokratike për të eliminuar ose ndryshuar “filibuster-in” e Senatit.

Pa një rrugë të qartë legjislative përpara, demokratët po u drejtohen zgjedhjeve të vjeshtës, duke u kërkuar amerikanëve t’i zgjedhin ato si “vijat e fundit të mbrojtjes” kundër fundit të “Roe”.

Kjo e fundit mbron të drejtën e një aborti në SHBA, deri në atë pikë sa fetusi mund të mbijetojë jashtë barkut të nënës.