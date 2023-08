Dembele kalon testet mjekësore te PSG, pritet vetëm firma për kontratën

Sipas mediave të ndryshme franceze, Ousmane Dembélé ka kaluar me sukses ekzaminimin mjekësor të PSG-së, një hap përpara nënshkrimit të kontratës së tij deri në vitin 2028, e cila mund të shtyhet deri në këtë të premte dhe prezantimin përfundimtar në Parc des Princes.

Historia e gjerë e dëmtimeve të rënda të muskujve të Dembélé që nga ardhja e tij në Barça në 2017 e bëri ekzaminimin mjekësor më shumë se thjesht një formalitet. Francezi, i cili këtë sezon parasezonal tashmë ka luajtur në një nivel të mirë me Barçën, madje duke shënuar një gol të mrekullueshëm ndaj Real Madridit, më në fund tregoi se është i shëndetshëm dhe në formë.

Kur të zyrtarizohet se ai është lojtar i ri i PSG-së, detajet e operacionit që janë ende të diskutueshme do të dihen: klubi francez do të paguajë klauzolën prej 50 milionësh, një shumë që do të ndahet mes Barçës dhe lojtarit (dhe agjent, Moussa Sissoko).