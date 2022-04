Del parashikimi i motit për verën 2022: A do të jetë më e nxehta ndonjëherë?

Pas një dimri anormal, me çdo gjë tjetër përveç temperaturave të ftohta dhe një thatësire mbizotëruese, një fillimi mjaft dinamik dhe të stuhishëm të pranverës, çfarë vere mund të presim?

A do të jetë vërtet i nxehti me i madh ndonjëherë, siç supozohet nga publikimet e para të parashikimeve sezonale në javët e fundit?

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, ne duhet të mbështetemi në të ashtuquajturat projeksione afatgjata të klimës: një përpjekje për të parashikuar, shumë përpara, tendencën e motit në vija të gjera në shkallë të gjerë të zonës. Një metodë për të bërë parashikime sezonale është vlerësimi i një sërë indeksesh (diellore, atmosferike, oqeanike dhe të tjera) dhe lidhjeve të mundshme të telekomunikacionit (“nëse kjo ndodh në këtë pjesë të planetit, atëherë statistikisht pas njëfarë kohe në atë pjesë tjetër planeti do të ndodh kështu …”). Dikur padyshim jo të besueshme dhe thjesht një objekt studimi dhe interesi për kureshtarët dhe admiruesit, tendencat sezonale tani janë bërë një mjet i vlefshëm për prognozën shkencore, me kontribute vendimtare në vlerësimin afatgjatë të klimës. Në Evropë, lider në këtë sektor është Qendra Evropiane për Parashikimet Afatmesme Meteorologjike, ECMWF, në Reading (MB).

Epo, përparimet e para sezonale konfirmojnë frikën e ekspertëve: në fakt, në bazë të përditësimeve më të fundit, sezoni i ardhshëm do të karakterizohet nga temperatura mbi mesataren midis + 1,5 ° C dhe + 2 ° C tashmë në fillim. qershor në një pjesë të madhe të Evropës. Duke analizuar hartën e mëposhtme, anomalia termike praktikisht në të gjithë Evropën Jugore bie në sy, veçanërisht në pellgun e Mesdheut, ndoshta për shkak të një ndërhyrjeje më të madhe nga anticikloni famëkeq afrikan. Deri pak vite më parë, presioni i lartë në Azores (me origjinë oqeanike) mbizoteronte në Kontinentin e Vjetër. Kohët e fundit, megjithatë, jemi dëshmitarë të një ndërhyrjeje gjithnjë e më të madhe të masave ajrore nga Afrika e Veriut, përgjegjëse për valët më të forta dhe më të vazhdueshme të të nxehtit edhe në vendin tonë.

Ky është pra një shqetësim i parë për fillimin e verës, për më tepër në përputhje me vitet e fundit, gjatë të cilave problemi i ndryshimeve klimatike po bëhet gjithnjë e më evident dhe urgjent. Studimet e fundit konfirmojnë se ndër efektet e ndryshimit të klimës gjejmë edhe një rritje të frekuencës së valëve të të nxehtit. Për ta bërë edhe më të padurueshme nxehtësinë janë nivelet e larta të lagështisë (nxehtësia) dhe arsyeja është tërësisht gjeografike: në fakt, masat e ajrit të nxehtë që vijnë nga kontinenti afrikan pasurohen me lagështirë që kalon mbi detet tona dhe kjo do të ndikojë në nivelet e lagështisë, duke shkaktuar shqetësime më të mëdha fizike.

Aspekti i dytë që duhet monitoruar, sidomos pas muajve të fundit që kanë qenë të thata në shumicën e rajoneve, ka të bëjë me reshjet. Projeksioni për muajt e ardhshëm duket se do të përkeqësojë problemin e lidhur me mungesën e ujit me një deficit pluviometrik veçanërisht në rajonet veriore për shkak të vazhdimësisë së një fushe me presion të lartë me pasojë rrezikun e thatësirës, ​​pasi tashmë e kemi pasur mundësinë. për të përjetuar.në muajt e fundit.

Një situatë e tillë mund të rrezikojë jo vetëm të mbjellat, por edhe furnizimin me ujë për industritë dhe përdorimet e përbashkëta (shtëpitë).

Mungesa e ujit ndikon drejtpërdrejt edhe në prodhimin e energjisë në hidrocentrale; kjo rrezikon të bëhet një problem shumë i rëndësishëm edhe për shkak të pasigurisë energjetike për shkak të luftës midis Ukrainës dhe Rusisë dhe mungesës së mundshme të furnizimeve me gaz natyror.

Epo, duke i hedhur një sy projeksioneve për një periudhë shumë afatgjatë, duket se do të kemi të bëjmë me vlera termike shumë të larta dhe mbi mesatare edhe për korrikun dhe gushtin e ardhshëm.

Megjithatë, për këtë do të kemi mundësinë të flasim në thellësi në javët në vijim./Shqiptari.net/