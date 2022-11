Deklarata e Sekretares britanike për emigrantët shqiptarë, Rama për Sky News: Jam ende në pritje të një kërkim faljeje nga qeveria britanike

Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për medien britanike, Sky News.

Sigurisht tema e diskutimit është debati i fundit mes Shqipërisë dhe Anglisë për fenomenin e emigrantëve shqiptarë që po shkojnë masivisht me gomone në Mbretërinë e Bashkuar.

Rama tha se është ende në pritje të faljes nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar për komentet e ministres së Brendshme për shqiptarët. Ajo i cilësoi emigrantët shqiptarë “kriminelë që po pushtojnë Anglinë”.

Kujtojmë se sekretarja e Brendshme britanike Suella Braverman ka pohuar se ajo do të trajtojë “pushtimin” nga emigrantët me politikat e saj të reja, duke shkaktuar reagime të mëdha për gjuhën e përdorur.

Çfarë kanë thënë Suella Braverman dhe Priti Patel?

Priti Pate l, paraardhësja e Braverman, u përpoq të organizonte një marrëveshje me qeverinë shqiptare në gusht, në mënyrë që ata që mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar të mund të ktheheshin.

Patel tha në atë kohë: “Këta shtetas shqiptarë janë sjellë këtu ilegalisht nga rrjetet e organizuara kriminale që udhëtojnë nëpër vende të shumta të BE-së. Ata janë duke blerë azil, duke bërë përpjekje për të kërkuar azil në Britani me shpresën se mund të qëndrojnë këtu.”

Kjo do të hiqte të drejtën e shqiptarëve për një gjykim të drejtë për kërkesat për azil në MB.

Megjithatë, departamenti ligjor i qeverisë konfirmoi më vonë në shtator se ky program nuk zbatohej për shqiptarët që kishin aplikuar për azil në Britani, pasi organizata bamirëse e refugjatëve Care4Calais e sfidoi atë.

Themeluesja e bamirësisë, Clare Moseley, vuri në dukje se 53% e kërkesave të shqiptarëve për azil pranohen nga Home Office, “duke demonstruar se për shumë shqiptarë vendi i tyre nuk është një vend i sigurt për të jetuar”.

Por, Braverman përdori edhe shqiptarët për të marrë një goditje në Partinë e Punës të hënën.

“Nëse Laburistët do të ishin në krye, ata do të lejonin të gjithë kriminelët shqiptarë të vinin në këtë vend, do të lejonin të gjitha varkat e vogla të vinin në Britaninë e Madhe, do të hapnin kufijtë tanë dhe do të minonin totalisht besimin e popullit britanik”.

Braverman bëri komente specifike për shqiptarët edhe në konferencën e Partisë Konservatore në tetor.

Ajo pretendoi se Shqipëria ishte një vend i sigurt, duke shtuar: “Shumë prej tyre pretendojnë se janë trafikuar si skllevër modernë…e vërteta është se shumë prej tyre nuk janë skllevër modernë dhe pretendimet e tyre se janë trafikuar janë gënjeshtra”.

Komentet e saj nxitën një rishikim të udhëzimit të Home Office të përdorur për të pranuar kërkesat për azil nga Shqipëria.

Qeveria tani po përpiqet të punojë mbi propozimet që qeveria shqiptare të përpiqet të frenojë këtë fluks njerëzish si dhe të punojë në një rrugë “të shpejtë” për të dëbuar ata që mbërritën në Britani në 10 muajt e fundit.