Deklarata e kancelarit në Austri sjell skandal: Nëse nuk përballojmë inflacionin, do të kemi nevojë për alkool dhe ilaçe depresioni (VIDEO)

Kancelari i Austrisë, Karl Neuhammer në një dalje publike është shprehur se nëse vendi nuk do t’ia dalë të përballoj inflacionin dhe krizën e çmimeve, atëhere opsioni i vetëm që ngelet për qytetarët do të jetë alkooli ose ilaçet kundër depresionit.

Reagime të shumta vijnë nga qytetarët në rrjetet sociale nga kjo deklaratë, duke thënë se një deklaratë e tillë nga një politikan është e papranueshme dhe jo etike.

Karl Nehammer, Chancellor of Austria, on the skyrocketing gas price:

If this trend continues, we will only have two choices: alcohol or psychotropic 💊.

OK then. pic.twitter.com/BsscXwp49P

