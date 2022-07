Deklarata e fortë e Gjukanoviç: Ballkani i Hapur u krijua për të zhdukur Kosovën, RMV-në dhe Bosnjën

Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviç u shpreh se Ballkani i Hapur u krijua për të zhdukur Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjën.

Komentet Gjukanoviç i bëri përmes një interviste gjatë ditës së sotme, ku ka bërë disa deklarata të forta ndaj kryeministrit Dritan Abazoviç.

Sipas Vijesti, presidenti malazez e konsideroi projektin “Open Balkans” si “shumë kontrovers”, sepse është një skenar alternativ për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor jashtë BE-së.

“Ne nuk kemi nevojë për këtë, ne kemi nevojë për anëtarësim në BE. Ata që nuk e shohin rajonin tonë në Evropë, nuk e shohin as demokracinë multietnike në Ballkan. Atyre u pëlqen ideja e ndryshimit të kufijve, homogjenizimi etnik dhe fetar brenda shteteve të zgjeruara. Si zakonisht, gjithçka fillon tradicionalisht nga ajo serbe. anën, kësaj radhe ‘botën serbe’ Dhe ajo vazhdon automatikisht me të njëjtat veprime të mëdha shtetërore”, tha Gjukanoviç.

Ai vlerësoi se qëllimi i autorëve të idesë së Ballkanit të Hapur është zhdukja e Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut dhe shtoi se sigurisht që do të përfundonte me “luftë dhe njëfarë gjenocid”.

Punimet e samitit “Ballkani i Hapur” kanë nisur më 29 korrik dhe u finalizuan me nënshkrimin e dy memorandumeve dhe një marrëveshje ndërshtetërore që kanë për qëllim lehtësimin e lëvizjes së njerëzve dhe thjeshtimin e formaliteteve lidhur me importin, eksportin dhe lëvizjen mallrave, bashkëpunimin mes doganave dhe autoriteteve të tjera kompetente të Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.