Dedikimet për Kiarën nuk kanë fund, zbulohet titulli nga kënga e re e Luiz Ejllit

“Kiara”, kështu do të jetë tituli i këngës më të re të Luiz Ejllit.

Titulli I këngës është bërë i ditur nga regjisori Xhulian Shabani nëpërmjet një postimi në Facebook, i cili do të merret me regjinë e videoklipit të Luizit.

Luiz Ejlli ka filluar sot xhirimet e këngës së tij më të re “Kiara” dhe këtë e ka bërë të ditur regjisori i kësaj kënge Xhulian Shabani.

“Kthehem me një pikënisje e më të fortë se më parë! Regjia ime, së bashku me ekipin tim te SynopsisAds do bëjm video klipin e Luiz Ejli, për këngën “Kiara”. Kjo është një kënaqësi e madhe për mua, sepse tregon se vlerat e një artisti nuk vdesin kurrë, por ushqehen nga puna e palodhshme dhe angazhimi i ekipit të talentuar!”, ka shkruar regjisori në Facebook.

Me sa duket dedikimet e Luizit për bashkëshorten e tij Kiara nuk paskan fund. Kujtojmë se Luizi ka bërë në të kaluarën disa këngë të tjera dedikuar dashurisë që ka për Kiarën, siç është kënga që realizoi brenda shtëpisë së Bog Brother Vip; “Me ty”./albeu.com/