Debatet dhe deklaratat kundër të opozitës nuk vlejnë, Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese miraton marrëveshjen për Portin e Durrësit

Një tjetër Komision ‘pro’ marrëveshjes për Portin e Durrësit.

Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese ka miratuar marrëveshjen për Portin e Durrësit.

Më herët*

Projekti për Portin e Durrësit ka qenë në fokus gjatë mbledhjes së zhvilluar në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese.

Opozita nga ana e saj ka kundërshtuar projektin, duke theksuar se ka mungesë transparence, duke akuzuar gjithashtu qeverinë Rama për korrupsion.

Xhelal Mziu: Nuk kemi pasur as konkurrencë. Sa është kostoja reale e çmontimit dhe transportit të këtij porti për të shkuar diku tjetër. A e justifikon këtë lloj përfitimi që kemi deri më sot? Alabbar me shumë bujë po i bëni jehonë si një person që do të sjellë risi por në Kroaci e Serbi jo vetëm që nuk ka mbaruar por po zgjatet tej afateve që ishin vënë.

Besart Kadia: Pse mbrohet investitori Alabbar. Profili i Alabbar e kompanive të tij është me rëndësi në Lindjen e Mesme dhe marrëveshjet me SHBA. Investimet e tij janë në SHBA. Të gjithë ndërtuesit vendas kanë aftësitë e tyre por në rast se do të kishin këtë vizion do e kishin që në fillim te AIDA si ka bërë dhe Alabbar. Fakti që se’ kanë bërë tregon se nuk kanë qenë në vizionin e mundësitë e tyre. Nuk duhet të kemi pikëpyetje për projektin, të paktën të sjellim prova.

Kreu i Komisionit, Arben Pëllumbi: Ai nuk është Alabbar ai është zoti Alabbar një figurë e nderuar, themelues i Emaar, kryetari i bordit të Emaar është mendja e tij që transformoi atë qytet. Një njeri që arrin të sigurojë 2 miliardë të ardhura në vit personale, i lind nevoja të formojë një grup kompanish. Të mos flasim me konotacione sikur ça po ndodh.

Lefter Gështenja: Nëse 2.1 miliard është vlera më e madhe e investuar në këto 30 vjet në Shqipëri duke qenë hera e parë do të thosha që ky projektligj s’ka asnjë arsye të bëhet me procedurë të përshpejtuar por shqiptarët s’kanë prona për të humbur ndaj duhet ta marrim pak më shtruar. Mënyra si është proceduar lë shije të keqe, e thënë ndryshe kësaj pune i vjen era se ka nisur me zoti Muhamed e po përfundon me zotin Ramazan.

Shqiptarët kërkojnë transparencë, tani që erdhi marrëveshja në parlament po marrin vesh çfarë po ndodh, 1 vit që negocion qeveria, a ka transparencë? Në materialet e ardhura për deputetët pas një presioni të madh në Parlament janë përsëri të paplota.