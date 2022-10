Data e zgjedhjeve, Presidenti Begaj thërret krerët e grupeve parlamentare

Ky takim është planifikuar në mesditë, rreth orës 13, ndërsa në vijim pritet të shihet se kur palët mund të kenë konsensus për të caktuar datën e zgjedhje.

Takimi do të jetë me të gjithë krerët e Grupeve Parlamentare përveçse me atë të Grupit të Partisë Socialiste Taulant Balla.

Sipas ligjit, Presidenti është figura kryesore, e cila ka kompetencë të dekretojë mbajtjen e zgjedhjeve në Shqipëri, ato vendore dhe të përgjithshme./albeu.com