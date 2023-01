Dashuri dhe para! Shkurti është muaji i këtyre shenjave të horoskopit

Çdo muaj fsheh surpriza dhe ngjarje të këndshme dhe të pakëndshme për disa shenja të horoskopit dhe e njëjta gjë vlen edhe për shkurtin, që disa do t’i sforcojë, por do t’i lërë të tjerët, në shumë mënyra, mjaft të lumtur. Nëse i përkisni njërit prej tyre, do të kaloni një muaj të mrekullueshëm, me fatin që ju shoqëron!

Nuk ka shumë shenja të horoskopit që do të buzëqeshin gjerësisht në shkurt!

DASHI

Gjithçka është në rregull, gjithçka do të jetë mirë për ju, nëse i përkisni dhjetëditëshit të parë, pasi Jupiteri do të jetë mbi ju deri më 20 shkurt dhe më pas… ia lë stafetën Venusit. Fati do të vazhdojë gjatë gjithë muajit shkurt në çështjet tuaja personale dhe sigurisht që nuk do të keni rival në lojën e dashurisë. Do të arrini shumicën e dëshirave tuaja, pasi kudo që të jeni do të bëni përshtypje, do të bëni njohje të reja dhe ka shumë mundësi që të dashuroheni në datën 17, me joshjen e Mërkurit në Ujor me Jupiterin tuaj.

PESHORJA

Edhe ju Peshoret e 10 ditëshit të parë do të keni fat, pasi shihni se marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja përmirësohen, krijohen ose ndryshojnë nivele. Jeni të rrethuar nga njerëz që ju pëlqejnë dhe i pëlqeni, jeni popullor, keni shtuar grupin tuaj të fansave, ndërkohë që përfitoni vetëm nga kontaktet tuaja dhe do të vazhdoni t’i keni gjatë gjithë muajit shkurt, edhe pse Jupiterin do ta humbisni përballë, në datën 20, por Afërdita do ta zëvendësojë atë. Në datën 17, megjithatë, pritet një dashuri e madhe. Për sa i përket shëndetit dhe punës, po kaloni mirë, eh, sa më fat mund të jeni?

GAFORRJA

Gaforre, nëse ke lindur në dhjetë ditët e para, askush nuk do të të prishë ëmbëlsirën, pasi planetët që sjellin fat dhe favor të madh, lehtësi dhe mundësi, do të kesh një kurorë në kokë, zakonisht Jupiterin dhe më pas Venusin në shtëpinë tuaj të 10-të profesionalisht – të paktën – ju keni lirinë për të luajtur, për t’u rritur, për të fituar, për të “lavdëruar”, për të bërë emër, për të fituar para. Ju mund të merrni një promovim që e keni ndjekur për një kohë të gjatë, apo edhe të krijoni biznesin tuaj që do të jetë i suksesshëm.

BRICJAPI

Shkurti do të jetë një nga muajt më të këndshëm për ju në dhjetëditëshin e parë, pasi siç duket gjithçka si në shtëpi ashtu edhe në familje, gjërat po shkojnë nga e mira në më të mirë. Një pronë, e cila mund të ketë qenë problem për ju, mund të mos ju shqetësojë më, ndoshta sepse do ta mbyllni në mënyrë të favorshme të gjithë çështjen, ndërkohë që nuk përjashtohet edhe një blerje apo rregullim asetesh që kërkon shumë kohë. Mendja juaj mund të jetë gjithashtu te paratë ose një marrëveshje e hapur, por edhe këto do të ndodhin nëse e trajtoni çështjen lirshëm dhe mendoni jashtë kutisë ose ndiqni një metodë tjetër dhe jo atë klasike. /albeu.com