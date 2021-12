Dalin pamjet, kush është i riu që kërcënoi me vdekje mbretëreshën Elizabeth (VIDEO)

Mediat britanike kanë zbuluar pamjen e personit që arriti të futej në Pallatin Mbretëror dhe të kërcënoj Mbretërëshën Elizabeth.

Në një video të publikuar shfaqet i riu i cili thekson se do marrë hak për masakrën e Amristar në 1919”.

Adoleshenti i arrestuar përdori një litar për t’u ngjitur në një gardh metalik.

Shkeljet e sigurisë në rezidencat mbretërore janë të rralla. Më e rënda në mbretërimin e Elizabeth ndodhi në vitin 1982, kur një person u ngjit në një mur për të hyrë në Pallatin Buckingham, shtëpinë e saj në Londër, dhe u fut në një dhomë ku ajo ishte në shtrat.

Jaswant Singh Chail is the nutter arrested at Windsor Castle armed with a crossbow.

He said he planned to assassinate the Queen in revenge for 1919 Amritsar massacre & also for people discriminated against because of their race. https://t.co/S9BqBcGa2g pic.twitter.com/erMnO1Org0

