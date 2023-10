Dalin pamjet, insektet “pushtojnë” Parisin, banorët në panik (VIDEO)

Insekte të ndryshme janë shfaqur në Paris në zona qendrore dhe të frekuentuara të kryeqytetit francez. Videot e postuara nga qytetarët në rrjetet sociale shfaqnin insekte në metro, në një avion të AirFrance, në forma të ndryshme transporti dhe në shkolla, të cilat, së bashku me disa raste të raportuara, të cilat nuk janë konfirmuar zyrtarisht, kanë shkaktuar shqetësim serioz për situatën shëndetësore në qytet, shkruan Protothema.

Tourists in Paris on high alert due to bed bug outbreak. What a “bugging” problem for one of the most famous tourist attractions! Quite literally. #paris #bugs pic.twitter.com/iTA2qzsvK2

— Sneha Mordani (@snehamordani) October 6, 2023