Pamjet e mediave sociale tregojnë dy ndërtesa të larta në lagjen Schevchenkivskyi të kryeqytetit duke u goditur me granatime mëngjesin e sotëm.

Dëgjohen zhurma të forta dhe tymi ngrihet në ajër ndërsa goditën sulmet ajrore.

Sky News e ka verifikuar dhe lokalizuar këtë video.

Two high-rise buildings located in the Schevchenkivskyi District of Kyiv hit by shelling this morning. pic.twitter.com/TGVlpLyQRe

— Status-6 (@Archer83Able) March 16, 2022