Dalin në shitje 8 shtëpi, kushtojnë vetëm 1 euro

Portali “Idealista”, i specializuar në sektorin e pasurive të paluajtshme, ka shpallur shitjen e tetë banesave në qytetin Sant’Elia a Pianisi me çmimin simbolik prej 1 euro. Në një intervistë për këtë faqe interneti, kryetari i bashkisë, Biagio Faiella, shpjegoi procedurat që duhen ndjekur për të blerë një nga shtëpitë e nxjerra në shitje.

Dy procedurat kryesore janë prezantimi i një projekti rehabilitimi “brenda gjashtë muajve pas blerjes së shtëpisë”, krahas detyrimit për të përfunduar punën “brenda tre viteve në vijim”.

Përveç kësaj, ka faktorë që përcaktojnë zgjedhjen e njërit apo tjetrit blerës për shtëpinë, në rast se ka disa persona që bëjnë oferta për të njëjtën shtëpi.

“Kushdo që zgjedh të përdorë inxhinierë dhe arkitektë vendas për dizajnin, ka më shumë avantazh. Nëse në të njëjtën mënyrë, rindërtimi kryhet nga kompani vendase, ka një avantazh shtesë”, sqaroi zyrtari.

Këto janë shtëpi që u përkisnin prindërve të pronarëve aktualë që banonin në shtëpi të tjera. Ai rrëfeu gjithashtu se për disa prej shtëpive të ofruara janë interesuar njerëz nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja.

Procesi që duhet ndjekur nga autoritetet do të jetë si më poshtë: “Aplikimi do të shqyrtohet dhe do të kontaktohet blerësi: në atë moment noteri organizon aktin me shitësin. Më pas është kontrata për të nënshkruar me Këshillin Bashkiak, me të cilën pranohen kushtet për kohën e ndërtimit”.

Lidhur me komunën në fjalë, portali i lartpërmendur raportoi se është një vend i karakterizuar nga “qetësia e mjedisit të rrethuar nga natyra”./Albeu.com.