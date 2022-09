Dalin monedha të reja me portretin e mbretit Charles III, kur hyjnë në qarkullim

Janë zbuluar monedha të reja me portretin e mbretit Charles, me një 50p që mban imazhin e tij që hyn në qarkullimin e përgjithshëm brenda disa javësh.

BBC Neës iu dha një pamje e parë e 50p dhe një kurorë përkujtimore prej 5 £ që përfshin një imazh të Mbretit nga skulptori britanik Martin Jennings.

Monedhat ndjekin traditën shekullore me monarkun tani përballë majtas, në mënyrë të kundërt me paraardhësin e tij.

Ashtu si me mbretërit e mëparshëm britanikë, ndryshe nga Mbretëresha, ai nuk mban kurorë.

Mbreti Charles e miratoi personalisht figurën dhe u kuptua se ishte i kënaqur me ngjashmërinë.

Monedhat do t’u shiten koleksionistëve nga The Royal Mint nga fillimi i javës së ardhshme. Monedha 50p do të jetë e disponueshme për përdorim të përgjithshëm shumë përpara fundit të vitit, e shpërndarë sipas kërkesës nga bankat, shoqëritë e ndërtimit dhe zyrat postare.

Ato do të qarkullojnë me monedha që shfaqin mbretëreshën e ndjerë, kështu që ato 27 miliardë monedha do të pranohen ende në dyqane./albeu.com