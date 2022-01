DailyMail shkruan për Aleks Vishën: Na e hodhi, është sërish këtu! Po tallen me sistemin tonë (FOTO LAJM)

Prestigjiozja britanike “DailyMail” i është rikthyer sërish çështjes së shqiptarit Aleks Visha i cili është rikthyer në Britani edhe pse ndaj tij ka një urdhër deportimi.

Në artikullin e tyre thuhet se ky i ri shqiptar filmon veten e tij teksa pi “shisha” dhe flet me miqtë e tij tepër i lumtur. Gjatë bisedës 20-minutëshe, të mbushur me fjalë sharje në anglisht dhe shqip, ai thotë se e urren Britaninë, e urren policinë britanike dhe pyet veten nëse mund të heqë dorë nga varësia e tij e shtrenjtë për të luajtur poker. Por jo vetëm kaq pasi “DailyMail” risjell në vëmendje kohën kur Aleks Vishaj regjistroi veten në telefonin e tij sekret në një qeli në burgun ëandsëorth të Londrës marsin e kaluar, ndërsa mbahej përpara deportimit për në Shqipëri. Pamjet e filmuara ilegalisht u postuan në llogarinë e tij private në rrjetet sociale. “DailyMail” ka zbuluar se 32-vjeçari Vishaj është rikthyer përsëri në Britani, duke u tallur me sistemin e deportimit që qeveria britanike ka premtuar se do të shtrëngojë.

Hajduti i dënuar Aleks Vishaj regjistroi veten në telefonin e tij sekret në një qeli në burgun ëandsëorth të Londrës marsin e kaluar, ndërsa mbahej përpara deportimit për në Shqipëri. Ai postoi pamjet e filmuara ilegalisht në llogarinë e tij private në rrjetet sociale

Vitin e kaluar, Sekretarja e Brendshme Priti Patel nënshkroi një marrëveshje të re me qeverinë shqiptare, e cila u zotua të rimarrë shqiptarët kriminelë që jetojnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Një në shtatë autorë të lindur të huaj në burgjet e Britanisë së Madhe janë shqiptarë.

Pjesë nga artikulli i “DailyMail”:

Rasti shqetësues i kthimit të Vishajt është një simbol grotesk i një sistemi që po abuzohet në mënyrë tronditëse. Në natën e Vitit të Ri, ai postoi një video të çuditshme ku shihet i veshur kostumin kombëtar të vendit të tij dhe duke festuar në një bar në lindje të Londrës me shqiptarët e tjerë teksa këndonte me zë të lartë në gjuhën e tij amtare. Për kthimin e tij të paligjshëm në Britaninë e Madhe u alarmuam nga burime sigurie në Shqipëri dhe Britani. Ai mendohet se ka përdorur një pasaportë false për t’u kthyer, me avion ose traget, në shtator, pasi ka hyrë në një vend të BE-së pa vizë. Sjellja e pacipë e Vishajt nuk është e pazakontë. Kemi gjetur kriminelë të tjerë shqiptarë që jetojnë hapur në Britani, pavarësisht se më parë ishin larguar nga ky vend.

Njëri, Dorian Puka është rikthyer pavarësisht dy dënimeve në Londër për vjedhje, dhe pasi është riatdhesuar dy herë nga Ministria e Brendshme. Javën e kaluar, 27-vjeçari postoi një foto të tij duke buzëqeshur me një mik në një pijetore në Londër në rrjetet sociale. Katër muaj më parë, ai u fotografua jashtë kazinosë Hippodrome në sheshin Leicester, në dukje i pashqetësuar nga fakti se i është ndaluar hyrja në Britani. Pesë vjet më parë, Puka u burgos për nëntë muaj për përpjekje për të thyer një shtëpi në Tëickenham, në jug-perëndim të Londrës. Pronari i pronës ishte në Francë me pushime, por e pa atë në një kamerë në internet dhe lajmëroi fqinjët që thirrën policinë. ADN-ja e Pukës e lidh atë me një tjetër vjedhje në kryeqytet një muaj më parë ku i kishte rënë një dorezë. Në dënimin e tij në gjykatë në vitin 2016, gjyqtari i tha: ‘Ti nuk ke qenë në këtë vend për një kohë të gjatë dhe, sipas oficerit të shërbimit të provës, je një emigrant i paligjshëm.’

Dorian Puka (në foto) është rikthyer në Britani të Madhe pavarësisht dy dënimeve në Londër për vjedhje, dhe pasi u riatdhesua dy herë nga Ministria e Brendshme.

Ai bëri thirrje për dëbimin e Pukës, gjë që ndodhi në nëntor të atij viti. Por brenda 12 muajsh, ai u kthye fshehurazi në Britani ilegalisht dhe jetonte në Greenford, vetëm disa milje nga skenat e vjedhjeve të tij. Ai u ndalua në Surbiton, në jugperëndim të Londrës, kur një oficer policie me rroba civile e pa atë në një rrugë të veshur me një orë të shtrenjtë që kishte vjedhur në të njëjtën ditë. Kur u kthye në gjykatë, Puka pranoi se kishte marrë orën dhe një çantë pasi u burgos për tre vjet.

Ashtu si bashkatdhetari i tij Vishaj, edhe ai përdori celularin në burg në mënyrë të paligjshme për të fotografuar veten në qeli me një shokun e tij të burgosur. Ai i ka postuar në rrjetet sociale, ku ndjekësit e tij shqiptarë kanë dërguar mesazhe urimi. Njëri e quajti atë një hero dhe qindra postuan emoji me gishtin lart. Në mars 2020, pas vuajtjes së dënimit, Puka u deportua për herë të dytë në Shqipëri. Por ai qëndroi atje vetëm disa muaj përpara se të përdorte sistemin e heqjes së vizave për të udhëtuar në Gjermani dhe më pas në Belgjikë dhe Holandë përpara se të kthehej në mënyrë të pashmangshme, natyrisht, dhe ilegalisht në Britani në dhjetor 2020. Brenda disa ditësh pasi u kthye, ai u fotografua në mediat sociale duke qëndruar pranë një Porsche të bardhë në Richmond, në jug-perëndim të Londrës.

Vishaj fotografoi duke festuar Vitin e Ri me një mik, duke mbajtur një flamur shqiptar, pasi u kthye në Britani pas deportimit të tij

Sipas hulumtimit të Mail, ai ka qenë këtu që atëherë. Një shpërfillje e tillë flagrante e sistemit të imigracionit paraqet një dilemë të madhe për autoritetet britanike. Tashmë, numri i dëbimeve ka rënë në mënyrë dramatike. Në vitin mars 2020 deri në mars 2021, kishte vetëm 2,420 ‘kthime të detyrueshme’, nga një kulm prej më shumë se 21,000 në 2004. Shqiptarët janë një problem i veçantë. Tre dekada pas rënies së diktaturës staliniste në Shqipëri, 60 për qind e popullsisë së saj të rritur thonë se duan të largohen nga vendi duke fajësuar mungesën e vendeve të punës, korrupsionin dhe varfërinë. Shumë duan të vendosen në Britani, ku ka komunitete të mëdha shqiptarësh që e bëjnë jetën të duket tërheqëse përmes fotove në rrjetet sociale.

Në artikull përmenden edhe shqiptarë të tjerë si Armond Mucmata dhe Lefter Hoxha të cilët edhe pse të dënuar e të deportuar, rikthehen sërish në Angli në mënyrë ilegale për të vazhduar punët e tyre që lënë në mes.